Sau khoảng thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của nhạc sĩ Phú Quang đã ổn định hơn trước nhưng vẫn phải dùng máy thở và lọc thận.

Cuối tháng 5 vừa qua, thông tin nhạc sĩ Phú Quang nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu do biến chứng bệnh tiểu đường khiến nhiều người hoang mang. Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng trước bệnh tình của nam nhạc sĩ.

Sau 1 tháng nhập viện điều trị, phía người nhà nhạc sĩ Phú Quang cho biết sức khỏe của ông đã tạm thời qua giai đoạn hiểm nghèo. Dẫu vậy, nam nhạc sĩ vẫn phải dùng máy thở và lọc thận. Hiện tại, ông đã phần nào tỉnh táo và có thể nhận ra người thân. Trước đó khi mới nhập viện, nhạc sĩ “Em ơi Hà Nội phố” rơi vào tình trạng mê man, không biết gì.

Nhạc sĩ Phú Quang đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) – Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người thân của nhạc sĩ cũng tiết lộ rằng có một khán giả yêu mến đã ngỏ ý thuê phi cơ riêng, đưa ông vào TP. Hồ Chí Minh để điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ đưa ra lời khuyên nên để nhạc sĩ vượt qua giai đoạn này rồi hãy tính tiếp. Bởi lẽ, dù nhạc sĩ Phú Quang đã tỉnh nhưng tình hình sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Bạn bè và người hâm mộ đều mong muốn nam nhạc sĩ sớm bình phục sức khỏe - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949, ông tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc. Ông nổi tiếng với những bản tình ca, những ca khúc trữ tình viết về Hà Nội. Trong đó, phải kể đến những tác phẩm được rất nhiều người yêu thích như: “Em ơi Hà Nội phố”, “Đâu phải bởi mùa thu”, “Mơ về nơi xa lắm”, “Nỗi nhớ mùa đông”...

Nhạc sĩ Phú Quang nhập viện vì bệnh nặng, rất yếu nhiều lúc không biết gì Theo một số thông tin được chia sẻ, tình hình của nhạc sĩ Phú Quang khá nghiêm trọng. Ông hầu như không ăn uống được gì, lúc tỉnh lúc mê.

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