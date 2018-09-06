Mới đây, diễn viên Cát Phượng vừa đăng tải dòng trạng thái thông báo về việc ngưng nhận tiền quyên góp cho diễn viên Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình. Cô chia sẻ, vì bận rộn công việc quay phim nên không thể thay mặt các mạnh thường quân đến bệnh viện để trao tiền tận tay hai nghệ sĩ đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Cát Phượng thông báo việc ngưng nhận tiền ủng hộ nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết của bà xã Kiều Minh Tuấn, nhiều người liên tục hỏi thăm và chúc hai nghệ sĩ nhanh chóng trị khỏi bệnh. Sau câu hỏi của một cư dân mạng “hình như cô Mai Phương khỏe rồi phải không cô”, Cát Phượng trả lời: “Khỏe rồi con. Sắp được xuất viện”.