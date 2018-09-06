Tin vui: Cát Phượng tiết lộ Mai Phương sắp ra viện sau thời gian dài điều trị ung thư

Hậu trường 06/09/2018 10:24

Người hâm mộ vô cùng vui mừng khi nhận được tin sức khỏe Mai Phương đã ổn định và sắp được xuất viện.

Mới đây, diễn viên Cát Phượng vừa đăng tải dòng trạng thái thông báo về việc ngưng nhận tiền quyên góp cho diễn viên Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình. Cô chia sẻ, vì bận rộn công việc quay phim nên không thể thay mặt các mạnh thường quân đến bệnh viện để trao tiền tận tay hai nghệ sĩ đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Tin vui: Cát Phượng tiết lộ Mai Phương sắp ra viện sau thời gian dài điều trị ung thư - Ảnh 1
Cát Phượng thông báo việc ngưng nhận tiền ủng hộ nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết của bà xã Kiều Minh Tuấn, nhiều người liên tục hỏi thăm và chúc hai nghệ sĩ nhanh chóng trị khỏi bệnh. Sau câu hỏi của một cư dân mạng “hình như cô Mai Phương khỏe rồi phải không cô”, Cát Phượng trả lời: “Khỏe rồi con. Sắp được xuất viện”.

Tin vui: Cát Phượng tiết lộ Mai Phương sắp ra viện sau thời gian dài điều trị ung thư - Ảnh 2
Người hâm mộ nhẹ lòng khi Cát Phượng thông báo Mai Phương đã khỏe và sắp được ra viện - Ảnh: FBNV

Chia sẻ của Cát Phượng nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Biết được tình hình điều trị bệnh ung thư của Mai Phương tiến triển khả quan, khán giả đã an tâm hơn rất nhiều.

Tin vui: Cát Phượng tiết lộ Mai Phương sắp ra viện sau thời gian dài điều trị ung thư - Ảnh 3
Sau gần 1 tháng nhập viện và điều trị, bà mẹ đơn thân nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh: Internet
Tin vui: Cát Phượng tiết lộ Mai Phương sắp ra viện sau thời gian dài điều trị ung thư - Ảnh 4
Không chỉ về tinh thần, cô còn nhận được sự giúp đỡ thiết thực về tiền bạc - Ảnh: FBNV
Tin vui: Cát Phượng tiết lộ Mai Phương sắp ra viện sau thời gian dài điều trị ung thư - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng vào bệnh viện để trao tận tay tiền quyên góp cho nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương - Ảnh: Internet

 

Vừa từ Mỹ về, Kha Ly vội vào viện thăm và trao tiền khán giả nước ngoài ủng hộ cho Mai Phương

Vừa từ Mỹ về, Kha Ly vội vào viện thăm và trao tiền khán giả nước ngoài ủng hộ cho Mai Phương

Kha Ly cùng một người bạn thân vào thăm Mai Phương và trao cho cô số tiền khá lớn do những khán giả, bạn bè ở nước ngoài gửi tặng nữ diễn viên chữa bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi Cát Phượng diễn viên Mai Phương

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42