Tin sốt dẻo: Đinh Ngọc Diệp đã sinh con trai đầu lòng với đạo diễn Victor Vũ

Đạo diễn phim "Người bất tử" báo tin bà xã Đinh Ngọc Diệp đã hạ sinh con đầu lòng vào sáng nay tại một bệnh viện ở TP.HCM.
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Cách đây ít giờ, đạo diễn Victor Vũ vui mừng thông báo trên trang cá nhân về thông tin Đinh Ngọc Diệp đã hạ sinh con đầu lòng. Em bé chào đời vào lúc 6 giờ 54 phút sáng nay (1/11/2018) và được đặt tên Landon Vũ Đông Quân. Tuy nam đạo diễn không chia sẻ về giới tính nhưng nhiều bạn bè trong giới xác nhận đó là một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh.
Bài đăng này lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ cũng như các nghệ sĩ. Rất đông sao Việt như NSND Hồng Vân, Á hậu Trúc Diễm, MC Ốc Thanh Vân, ca sĩ Tóc Tiên... đã nhắn tin chúc mừng gia đình diễn viên Đinh Ngọc Diệp. Hiện tại, cặp vợ chồng vẫn chưa công bố những hình ảnh đầu tiên của quý tử đầu lòng.
Đinh Ngọc Diệp kết hôn với đạo diễn Victor Vũ vào tháng 3/2016. Từ đó đến nay, cô gần như vắng bóng khỏi làng giải trí và hạn chế chia sẻ chuyện đời tư trên mặt báo. Tuy nhiên, sau hai năm người đẹp đã nhận lời đóng phim trở lại trong một dự án mới của chồng có tên Người bất tử.
Thời gian qua, nữ diễn viên ngưng mọi công việc để tập trung dưỡng thai nhưng vẫn đồng hành cùng ông xã trong tất cả các sự kiện quảng bá cho phim mới. Được biết, việc có em bé lần này cũng nằm trong kế hoạch lên sẵn của hai vợ chồng.