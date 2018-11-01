Tin sốt dẻo: Đinh Ngọc Diệp đã sinh con trai đầu lòng với đạo diễn Victor Vũ

Hậu trường 01/11/2018 14:22

Đạo diễn phim "Người bất tử" báo tin bà xã Đinh Ngọc Diệp đã hạ sinh con đầu lòng vào sáng nay tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Cách đây ít giờ, đạo diễn Victor Vũ vui mừng thông báo trên trang cá nhân về thông tin Đinh Ngọc Diệp đã hạ sinh con đầu lòng. Em bé chào đời vào lúc 6 giờ 54 phút sáng nay (1/11/2018) và được đặt tên Landon Vũ Đông Quân. Tuy nam đạo diễn không chia sẻ về giới tính nhưng nhiều bạn bè trong giới xác nhận đó là một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh.

Bài đăng này lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ cũng như các nghệ sĩ. Rất đông sao Việt như NSND Hồng Vân, Á hậu Trúc Diễm, MC Ốc Thanh Vân, ca sĩ Tóc Tiên... đã nhắn tin chúc mừng gia đình diễn viên Đinh Ngọc Diệp. Hiện tại, cặp vợ chồng vẫn chưa công bố những hình ảnh đầu tiên của quý tử đầu lòng.

Tin sốt dẻo: Đinh Ngọc Diệp đã sinh con trai đầu lòng với đạo diễn Victor Vũ - Ảnh 1
Đạo diễn Victor Vũ thông báo Đinh Ngọc Diệp đã sinh con trai đầu lòng vào sáng nay - Ảnh: FBNV
Tin sốt dẻo: Đinh Ngọc Diệp đã sinh con trai đầu lòng với đạo diễn Victor Vũ - Ảnh 2
Nhiều bạn bè trong giới chúc mừng vợ chồng Đinh Ngọc Diệp - Ảnh: FBNV

Đinh Ngọc Diệp kết hôn với đạo diễn Victor Vũ vào tháng 3/2016. Từ đó đến nay, cô gần như vắng bóng khỏi làng giải trí và hạn chế chia sẻ chuyện đời tư trên mặt báo. Tuy nhiên, sau hai năm người đẹp đã nhận lời đóng phim trở lại trong một dự án mới của chồng có tên Người bất tử.

Thời gian qua, nữ diễn viên ngưng mọi công việc để tập trung dưỡng thai nhưng vẫn đồng hành cùng ông xã trong tất cả các sự kiện quảng bá cho phim mới. Được biết, việc có em bé lần này cũng nằm trong kế hoạch lên sẵn của hai vợ chồng.

Tin sốt dẻo: Đinh Ngọc Diệp đã sinh con trai đầu lòng với đạo diễn Victor Vũ - Ảnh 3
Tin sốt dẻo: Đinh Ngọc Diệp đã sinh con trai đầu lòng với đạo diễn Victor Vũ - Ảnh 4
Thời gian qua, dù mang thai nhưng Đinh Ngọc Diệp vẫn đồng hành cùng chồng trong dự án 'Người bất tử' 
Đinh Ngọc Diệp chuyển dạ, chuẩn bị sinh con đầu lòng

Đinh Ngọc Diệp chuyển dạ, chuẩn bị sinh con đầu lòng

Chia sẻ của đạo diễn Victor Vũ trên trang cá nhân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn bè và cư dân mạng.

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