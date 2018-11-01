Tin sốt dẻo: Đinh Ngọc Diệp đã sinh con trai đầu lòng với đạo diễn Victor Vũ

Cách đây ít giờ, đạo diễn Victor Vũ vui mừng thông báo trên trang cá nhân về thông tin Đinh Ngọc Diệp đã hạ sinh con đầu lòng. Em bé chào đời vào lúc 6 giờ 54 phút sáng nay (1/11/2018) và được đặt tên Landon Vũ Đông Quân. Tuy nam đạo diễn không chia sẻ về giới tính nhưng nhiều bạn bè trong giới xác nhận đó là một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh.

Bài đăng này lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ cũng như các nghệ sĩ. Rất đông sao Việt như NSND Hồng Vân, Á hậu Trúc Diễm, MC Ốc Thanh Vân, ca sĩ Tóc Tiên... đã nhắn tin chúc mừng gia đình diễn viên Đinh Ngọc Diệp. Hiện tại, cặp vợ chồng vẫn chưa công bố những hình ảnh đầu tiên của quý tử đầu lòng.