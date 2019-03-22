Thúy Vi thâm thúy đáp trả kẻ khẩu nghiệp, mỉa mai mình là 'con hoang'

Hậu trường 22/03/2019 16:13

Quyết không im lặng cho qua, Thúy Vi ngay lập tức "phản pháo" khi bị nói là "con hoang".

Trên trang cá nhân, hot girl Thúy Vi vừa hào hứng khoe loạt ảnh nóng bỏng, xinh đẹp của mình. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21, chân dài Cà Mau tự thưởng cho mình chuyến du lịch Phú Quốc thật thoải mái, lưu lại kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.

Cô đăng kèm dòng chú thích đầy tự hào về bản thân: "Con nhỏ này là con của ai mà dễ thương vậy bà con ơi. Hết hình đi chơi rồi nhé, tra tấn Facebook đã xong".

Thúy Vi thâm thúy đáp trả kẻ khẩu nghiệp, mỉa mai mình là 'con hoang' - Ảnh 1

Thúy Vi thâm thúy đáp trả kẻ khẩu nghiệp, mỉa mai mình là 'con hoang' - Ảnh 2
Thúy Vi tự hào khoe nhan sắc rạng ngời, trẻ trung ở tuổi 21 - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, cô nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp, nóng bỏng của mình. Thế nhưng bên cạnh những lời tán thưởng, chân dài sinh năm 1998 nhận về một vài bình luận ác ý. Thậm chí, một anti-fan còn dùng từ ngữ thiếu tôn trọng, mỉa mai Thúy Vi là "con hoang”.

Thúy Vi thâm thúy đáp trả kẻ khẩu nghiệp, mỉa mai mình là 'con hoang' - Ảnh 3
Thúy Vi đáp trả cực văn minh khi bị mỉa mai 'con hoang' - Ảnh: FBNV

Trước lời bình luận thiếu tích cực này, Thúy Vi quyết không cho qua mà lập tức đáp trả. Tuy nhiên, không vì tức giận mà mất đi lý trí, hot girl Cà Mau chỉ dùng câu nói của Đức Phật: “Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật".

Thúy Vi thâm thúy đáp trả kẻ khẩu nghiệp, mỉa mai mình là 'con hoang' - Ảnh 4

Thúy Vi thâm thúy đáp trả kẻ khẩu nghiệp, mỉa mai mình là 'con hoang' - Ảnh 5
Cô được khen ngợi hết lời với vẻ ngoài xinh đẹp, hút mắt - Ảnh: FBNV
Thúy Vi thâm thúy đáp trả kẻ khẩu nghiệp, mỉa mai mình là 'con hoang' - Ảnh 6
Trong chuyến du lịch lần này, cô nàng khiến cư dân mạng 'bỏng mắt' khi khoe loạt ảnh nóng bỏng khó cưỡng - Ảnh: FBNV

Dù mới 21 tuổi nhưng Thúy Vi là một trong những hot girl nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Ngoài lùm xùm tình cảm với thiếu gia Phan Thành, chân dài này còn nổi tiếng bởi gu thời trang táo bạo, sexy. Trước đó, cô nàng không ngại công khai chuyện thẩm mỹ gần như toàn bộ gương mặt: làm răng, gọt cằm, cắt mí mắt, nâng mũi... 

Không phải Thanh Thảo, bạn gái tin đồn mới là người đòi nợ Thúy Vinh

Không phải Thanh Thảo, bạn gái tin đồn mới là người đòi nợ Thúy Vinh

a sĩ Thanh Thảo vừa bức xúc tố Thúy Vinh quỵt nợ và mang cô ra để làm bình phong. Nguyên nhân của sự việc được cho là bắt nguồn từ một người phụ nữ bị đồn là bạn gái mới của Thúy Vinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Vi khoe ngực khủng thúy vi Thúy Vi bikini

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 34 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026