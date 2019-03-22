Thúy Vi thâm thúy đáp trả kẻ khẩu nghiệp, mỉa mai mình là 'con hoang'

Quyết không im lặng cho qua, Thúy Vi ngay lập tức "phản pháo" khi bị nói là "con hoang".

Trên trang cá nhân, hot girl Thúy Vi vừa hào hứng khoe loạt ảnh nóng bỏng, xinh đẹp của mình. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 21, chân dài Cà Mau tự thưởng cho mình chuyến du lịch Phú Quốc thật thoải mái, lưu lại kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Cô đăng kèm dòng chú thích đầy tự hào về bản thân: "Con nhỏ này là con của ai mà dễ thương vậy bà con ơi. Hết hình đi chơi rồi nhé, tra tấn Facebook đã xong".

Thúy Vi tự hào khoe nhan sắc rạng ngời, trẻ trung ở tuổi 21 - Ảnh: FBNV Ngay sau đó, cô nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp, nóng bỏng của mình. Thế nhưng bên cạnh những lời tán thưởng, chân dài sinh năm 1998 nhận về một vài bình luận ác ý. Thậm chí, một anti-fan còn dùng từ ngữ thiếu tôn trọng, mỉa mai Thúy Vi là "con hoang”.

Thúy Vi đáp trả cực văn minh khi bị mỉa mai 'con hoang' - Ảnh: FBNV Trước lời bình luận thiếu tích cực này, Thúy Vi quyết không cho qua mà lập tức đáp trả. Tuy nhiên, không vì tức giận mà mất đi lý trí, hot girl Cà Mau chỉ dùng câu nói của Đức Phật: “Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật". Cô được khen ngợi hết lời với vẻ ngoài xinh đẹp, hút mắt - Ảnh: FBNV Trong chuyến du lịch lần này, cô nàng khiến cư dân mạng 'bỏng mắt' khi khoe loạt ảnh nóng bỏng khó cưỡng - Ảnh: FBNV Dù mới 21 tuổi nhưng Thúy Vi là một trong những hot girl nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Ngoài lùm xùm tình cảm với thiếu gia Phan Thành, chân dài này còn nổi tiếng bởi gu thời trang táo bạo, sexy. Trước đó, cô nàng không ngại công khai chuyện thẩm mỹ gần như toàn bộ gương mặt: làm răng, gọt cằm, cắt mí mắt, nâng mũi...

Không phải Thanh Thảo, bạn gái tin đồn mới là người đòi nợ Thúy Vinh a sĩ Thanh Thảo vừa bức xúc tố Thúy Vinh quỵt nợ và mang cô ra để làm bình phong. Nguyên nhân của sự việc được cho là bắt nguồn từ một người phụ nữ bị đồn là bạn gái mới của Thúy Vinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-vi-tham-thuy-dap-tra-ke-khau-nghiep-mia-mai-minh-la-con-hoang-319243.html