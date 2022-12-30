Thủy Tiên hiếm hoi 'tái xuất' thảm đỏ sau ồn ào từ thiện: có người 'bảo vệ' ở chỗ ngồi, hi vọng ông xã 'không đuổi ra khỏi nhà'

Hậu trường 30/12/2022 10:19

Đồng ý tham dự thảm đỏ trong sự kiện thời trang lần này là một trong những lần hiếm hoi Thủy Tiên xuất hiện công khai sau ồn ào về từ thiện.

Thủy Tiên được biết đến là một trong những ca sĩ tài năng của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, sau ồn ào từ thiện, sao kê cách đây 1 năm, Thủy Tiên đã lui về "ở ẩn" trong thời gian dài. Thế nhưng trong lần xuất hiện mới nhất của cô nàng, cộng đồng mạng vẫn không ngớt lời khen ngợi vóc dáng nuột nà của cô trong bộ váy bó gợi cảm. Nhan sắc không son phấn cũng là một điểm sáng giúp Thủy Tiên thu hút sự chú ý từ công chúng.

Thủy Tiên hiếm hoi 'tái xuất' thảm đỏ sau ồn ào từ thiện: có người 'bảo vệ' ở chỗ ngồi, hi vọng ông xã 'không đuổi ra khỏi nhà' - Ảnh 1
Thủy Tiên và nhà thiết kế Đỗ Long

Cụ thể, trong đoạn video được chia sẻ trên Tiktok, nhà thiết kế Đỗ Long đã hé lộ mời Thủy Tiên là khách mời trong sự kiện thời trang. Từ khi ồn ào từ thiện nổ ra, đây được xem là một trong những lần dự thảm đỏ công khai hiếm hoi của Thủy Tiên.

Đáng chú ý, trong video, nhà thiết kế Đỗ Long đã hé lộ sẽ dành một vị trí đặc biệt cho Thủy Tiên, để cô ngồi gần những người bảo vệ cô. Còn nhớ ở sự kiện trước đó, Thủy Tiên có tham gia và dính vào cuộc tranh cãi không đáng có. Lý do là cô bị đàn em Linh Chi "phớt lờ", thậm chí còn bị hất tóc vào mặt.

Thủy Tiên hiếm hoi 'tái xuất' thảm đỏ sau ồn ào từ thiện: có người 'bảo vệ' ở chỗ ngồi, hi vọng ông xã 'không đuổi ra khỏi nhà' - Ảnh 2

Thủy Tiên hiếm hoi 'tái xuất' thảm đỏ sau ồn ào từ thiện: có người 'bảo vệ' ở chỗ ngồi, hi vọng ông xã 'không đuổi ra khỏi nhà' - Ảnh 3

Theo như những gì được hé lộ, tại sự kiện lần này, Thủy Tiên sẽ diện những outfit có phần sexy và quyến rũ. Trong video, cô cũng hài hước hi vọng ông xã Công Vinh không "đuổi" cô ra khỏi nhà sau đêm diễn.

Thủy Tiên hiếm hoi 'tái xuất' thảm đỏ sau ồn ào từ thiện: có người 'bảo vệ' ở chỗ ngồi, hi vọng ông xã 'không đuổi ra khỏi nhà' - Ảnh 4

Phía dưới bài đăng, rất nhiều khán giả và người hâm mộ bày tỏ sự mong chờ cho sự trở lại lần này của Thủy Tiên. Được biết, trong thời gian hạn chế xuất hiện với vai trò ca sĩ, Thủy Tiên vẫn tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện qua các chương trình do cô tổ chức. 

Thủy Tiên hiếm hoi 'tái xuất' thảm đỏ sau ồn ào từ thiện: có người 'bảo vệ' ở chỗ ngồi, hi vọng ông xã 'không đuổi ra khỏi nhà' - Ảnh 5

Trong đợt lũ vừa qua của miền Trung, Thủy Tiên vẫn nhiệt tình không quản khó khăn, nguy hiểm để đến phát quà cho bà con các tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An. Trên trang cá nhân của cô nàng chia sẻ hàng loạt sự kiện từ thiện do chính cô tổ chức bằng tiền túi để giúp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Toàn bộ sự kiện này cô đều làm từ tâm và tài chính của cá nhân.

Thủy Tiên hiếm hoi 'tái xuất' thảm đỏ sau ồn ào từ thiện: có người 'bảo vệ' ở chỗ ngồi, hi vọng ông xã 'không đuổi ra khỏi nhà' - Ảnh 6

Thủy Tiên hiếm hoi 'tái xuất' thảm đỏ sau ồn ào từ thiện: có người 'bảo vệ' ở chỗ ngồi, hi vọng ông xã 'không đuổi ra khỏi nhà' - Ảnh 7

Thủy Tiên mừng tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, con gái nữ ca sĩ chiếm spotlight khi lần đầu xuất hiện trực diện trên khung ảnh

Thủy Tiên mừng tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, con gái nữ ca sĩ chiếm spotlight khi lần đầu xuất hiện trực diện trên khung ảnh

Vào dịp sinh nhật, Thủy Tiên đã có hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Gây chú ý là sự xuất hiện của con gái nữ ca sĩ khi được mẹ đưa theo cùng trong chuyến đi.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên Thủy Tiên ồn ào từ thiện sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 7 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang