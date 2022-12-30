Thủy Tiên hiếm hoi 'tái xuất' thảm đỏ sau ồn ào từ thiện: có người 'bảo vệ' ở chỗ ngồi, hi vọng ông xã 'không đuổi ra khỏi nhà'

Đồng ý tham dự thảm đỏ trong sự kiện thời trang lần này là một trong những lần hiếm hoi Thủy Tiên xuất hiện công khai sau ồn ào về từ thiện.

Thủy Tiên được biết đến là một trong những ca sĩ tài năng của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, sau ồn ào từ thiện, sao kê cách đây 1 năm, Thủy Tiên đã lui về "ở ẩn" trong thời gian dài. Thế nhưng trong lần xuất hiện mới nhất của cô nàng, cộng đồng mạng vẫn không ngớt lời khen ngợi vóc dáng nuột nà của cô trong bộ váy bó gợi cảm. Nhan sắc không son phấn cũng là một điểm sáng giúp Thủy Tiên thu hút sự chú ý từ công chúng. Thủy Tiên và nhà thiết kế Đỗ Long Cụ thể, trong đoạn video được chia sẻ trên Tiktok, nhà thiết kế Đỗ Long đã hé lộ mời Thủy Tiên là khách mời trong sự kiện thời trang. Từ khi ồn ào từ thiện nổ ra, đây được xem là một trong những lần dự thảm đỏ công khai hiếm hoi của Thủy Tiên.

Đáng chú ý, trong video, nhà thiết kế Đỗ Long đã hé lộ sẽ dành một vị trí đặc biệt cho Thủy Tiên, để cô ngồi gần những người bảo vệ cô. Còn nhớ ở sự kiện trước đó, Thủy Tiên có tham gia và dính vào cuộc tranh cãi không đáng có. Lý do là cô bị đàn em Linh Chi "phớt lờ", thậm chí còn bị hất tóc vào mặt.

Theo như những gì được hé lộ, tại sự kiện lần này, Thủy Tiên sẽ diện những outfit có phần sexy và quyến rũ. Trong video, cô cũng hài hước hi vọng ông xã Công Vinh không "đuổi" cô ra khỏi nhà sau đêm diễn. Phía dưới bài đăng, rất nhiều khán giả và người hâm mộ bày tỏ sự mong chờ cho sự trở lại lần này của Thủy Tiên. Được biết, trong thời gian hạn chế xuất hiện với vai trò ca sĩ, Thủy Tiên vẫn tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện qua các chương trình do cô tổ chức. Trong đợt lũ vừa qua của miền Trung, Thủy Tiên vẫn nhiệt tình không quản khó khăn, nguy hiểm để đến phát quà cho bà con các tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An. Trên trang cá nhân của cô nàng chia sẻ hàng loạt sự kiện từ thiện do chính cô tổ chức bằng tiền túi để giúp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Toàn bộ sự kiện này cô đều làm từ tâm và tài chính của cá nhân.

Thủy Tiên mừng tuổi mới bằng hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, con gái nữ ca sĩ chiếm spotlight khi lần đầu xuất hiện trực diện trên khung ảnh Vào dịp sinh nhật, Thủy Tiên đã có hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Gây chú ý là sự xuất hiện của con gái nữ ca sĩ khi được mẹ đưa theo cùng trong chuyến đi.

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