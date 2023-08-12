Thuỳ Tiên có hào quang 'hoa hậu quốc tế' vẫn 'ghét bỏ' bản thân, lần đầu 'dám khoe' các nhược điểm cơ thể

Hậu trường 12/08/2023 13:19

Hoa hậu Thuỳ Tiên cho biết cô từng tự ti và cố che giấu khuyết điểm hình thể.

Mới đây, Hoa hậu Thuỳ Tiên chia sẻ bộ ảnh mới cùng những trải lòng đặc biệt trong dịp sinh nhật tuổi 25. 

Với Thùy Tiên, cô lại khiêm tốn nhận bản thân không hoàn hảo, nhiều khuyết điểm: “Nguyễn Thúc Thùy Tiên không hoàn hảo. Tiên đã từng ghét bỏ vì mình được sinh ra, đã từng nghĩ tại sao mọi thứ không hoàn hảo đều đến với mình, kể cả ngoại hình cũng vậy - tai to, tay chân thô, mũi gãy, răng hô, rạn da.... đó là tất cả những điều không chỉ mọi người thấy và bình luận, hơn ai hết. Tiên đã từng rất rất tự ti về mình, đã từng cố che giấu những khuyết điểm luôn hiện hữu.

Thuỳ Tiên có hào quang 'hoa hậu quốc tế' vẫn 'ghét bỏ' bản thân, lần đầu 'dám khoe' các nhược điểm cơ thể - Ảnh 1Thuỳ Tiên có hào quang 'hoa hậu quốc tế' vẫn 'ghét bỏ' bản thân, lần đầu 'dám khoe' các nhược điểm cơ thể - Ảnh 2

Ngày hôm nay, ngày tròn 25 tuổi của mình, sau một hành trình không hề êm ái, Tiên nhận ra rằng mình dễ dàng để chạy trốn nhưng sự thật là không thể nào trốn mãi được. Một cách duy nhất để vượt qua mặc cảm là đối đầu.

Người ta thường nhận định, hoa hậu là phải đẹp toàn diện, nhưng mọi người thấy đó, Tiên không hoàn hảo, và những điều không tự tin đó đã giúp Tiên có được ngày hôm nay, luôn yêu thương và sẻ chia. Quá khứ vẫn ở đó, những khuyết điểm vẫn ở đó, chỉ là suy nghĩ về nó như thế nào là do sự lựa chọn của mỗi người - Tiên làm được, và mọi người cũng sẽ làm được.

Thuỳ Tiên có hào quang 'hoa hậu quốc tế' vẫn 'ghét bỏ' bản thân, lần đầu 'dám khoe' các nhược điểm cơ thể - Ảnh 3Thuỳ Tiên có hào quang 'hoa hậu quốc tế' vẫn 'ghét bỏ' bản thân, lần đầu 'dám khoe' các nhược điểm cơ thể - Ảnh 4

Cảm ơn 25 năm vừa qua đã cho Thuỳ Tiên những bài học, những trải nghiệm tuyệt vời, gặp được những người vô cùng dễ thương, điều đó đáng quý, đáng trân trọng hơn việc nhìn mãi vào những điều không hoàn hảo. Hãy luôn nhẹ nhàng và dịu dàng với bản thân nhé! Một lần nữa, chúc mừng tuổi 25”.

Thuỳ Tiên có hào quang 'hoa hậu quốc tế' vẫn 'ghét bỏ' bản thân, lần đầu 'dám khoe' các nhược điểm cơ thể - Ảnh 5Thuỳ Tiên có hào quang 'hoa hậu quốc tế' vẫn 'ghét bỏ' bản thân, lần đầu 'dám khoe' các nhược điểm cơ thể - Ảnh 6

Theo Thuỳ Tiên, mọi người thường nhận định Hoa hậu là phải đẹp toàn diện, nhưng cô tự nhận bản thân không hoàn hảo. Chính những điều từng khiến cô không tự tin đó đã giúp hoa hậu có được ngày hôm nay, luôn yêu thương và sẻ chia. 

Thuỳ Tiên có hào quang 'hoa hậu quốc tế' vẫn 'ghét bỏ' bản thân, lần đầu 'dám khoe' các nhược điểm cơ thể - Ảnh 7Thuỳ Tiên có hào quang 'hoa hậu quốc tế' vẫn 'ghét bỏ' bản thân, lần đầu 'dám khoe' các nhược điểm cơ thể - Ảnh 8

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đăng quang Miss Grand International vào năm 2021. Sau khi đăng quang, người đẹp tích cực hoạt động trong nước và quốc tế. Đến nay dù đã hết nhiệm kỳ, song sức ảnh hưởng của nàng hậu sinh năm 1998 vẫn không hề sụt giảm.

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Cách đây ít giờ, trang chủ Miss Grand International bất ngờ đăng tải hình ảnh chân dung mới nhất của đương kim hoa hậu Thùy Tiên kèm tuyên bố chắc nịch.

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