Thúy Diễm khoe bụng bầu sexy, lần đầu để lộ giới tính em bé

Hậu trường 07/04/2018 13:14

Sau khi xác nhận thông tin mang thai, Thúy Diễm lần đầu tiên khoe ảnh bụng bầu và hé lộ giới tính em bé.

Cách đây vài giờ, Thúy Diễm chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh chụp bụng bầu trong trang phục sexy. Người đẹp cảm ơn bạn bè, fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên làm mẹ.

Qua những dòng chú thích, nữ diễn viên tiết lộ rằng hai vợ chồng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ chờ ngày đón em bé. Tuy không đề cập thẳng giới tính của con nhưng người đẹp ẩn ý khẳng định đó là một bé trai.

Thúy Diễm khoe bụng bầu sexy, lần đầu để lộ giới tính em bé - Ảnh 1
Thúy Diễm và Lương Thế Thành đang nôn nóng chờ ngày đón con trai - Ảnh: FBNV

"Cám ơn những lời chúc mừng của mọi người dành cho vợ chồng Tèo trong những ngày qua ạ! Năm nay 2 đứa chính thức được lên chức rồi, ba Tèo, mẹ Tèo đang dọn ổ chuẩn bị đón bé Tèo con ra đời! Hi vọng được thật nhiều sự chúc phúc của ông bà, cô chú cho thằng chó con nhà Tèo nha", Thúy Diễm viết.

Thúy Diễm khoe bụng bầu sexy, lần đầu để lộ giới tính em bé - Ảnh 2
Á hậu Trịnh Kim Chi và diễn viên Ngọc Lan gửi lời chúc mừng Thúy Diễm - Ảnh: FBNV

Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn vào ngày 14/4/2016. Sau hai năm nên duyên, cặp đôi vẫn luôn dành cho nhau sự trân trọng như ngày đầu. Trong khi Thúy Diễm khéo léo, đảm đang trong việc nội trợ thì Lương Thế Thành cũng hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một người chồng. Giờ đây, khi sắp đón em bé đầu lòng, cặp đôi vẫn khiến cư dân mạng "rụng tim" với những lời yêu thương có cánh gửi đến nhau.

Thúy Diễm khoe bụng bầu sexy, lần đầu để lộ giới tính em bé - Ảnh 3
Thúy Diễm đã tạm ngưng đóng phim để tập trung dưỡng thai - Ảnh: FBNV
Thúy Diễm khoe bụng bầu sexy, lần đầu để lộ giới tính em bé - Ảnh 4
Cặp đôi có tin vui sau hai năm kết hôn - Ảnh: Zing
Thúy Diễm xác nhận đang mang bầu sau 2 năm kết hôn cùng Lương Thế Thành

Thúy Diễm xác nhận đang mang bầu sau 2 năm kết hôn cùng Lương Thế Thành

Nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc tới đôi vợ chồng trẻ.

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