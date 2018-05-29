Thúy Diễm khoe bụng bầu sexy, Đại Nghĩa bình luận quá sốc khiến Lương Thế Thành 'nóng mặt'

Dòng bình luận bất ngờ của Đại Nghĩa bên dưới bức ảnh Thúy Diễm vừa đăng thu hút nhiều lượt like và bình luận của cư dân mạng.

Tranh thủ những ngày cuối cùng trong thai kỳ, vợ chồng Lương Thế Thành đã dắt nhau đi chụp bộ ảnh kỷ niệm để lưu giữ những thời khắc đẹp nhất. Mới đây, Thúy Diễm gây sốt khi hé lộ một bức ảnh ông xã đang âu yếm hôn bụng bầu của vợ, trong khi đó nữ diễn viên khoe vẻ sexy đáng ngưỡng mộ dù sắp đến ngày lâm bồn. Khoảnh bên nhau đầy lãng mạn của cặp đôi nổi tiếng gây sốt cộng đồng mạng, hàng ngàn cư dân mạng để lại bình luận ngợi khen và chúc Thúy Diễm mẹ tròn con vuông.

Tuy nhiên, riêng Đại Nghĩa lại bất ngờ để lại một dòng bình luận bá đạo khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Theo đó, Nam MC đăng bức ảnh chụp biểu cảm hài hước bên tô bún và cầu mong con trai Lương Thế Thành sẽ giống mình. "Hi vọng con nó sẽ có gương mặt thiên thần... giống anh", Nam MC viết.

Dòng bình luận khó đỡ này của Đại Nghĩa khiến cả hai vợ chồng nữ diễn viên đều bí lời. Trong khi Thúy Diễm đáp lại một câu nhẹ nhàng thì Lương Thế Thành để lại câu hỏi đầy ẩn ý: "Cái gì đó?". Còn fan của cặp đôi thì không ngừng thắc mắc vì sao con của Lương Thế Thành mà Đại Nghĩa lại đòi giống mình. Hiện tại, cư dân mạng vẫn chưa ngưng tương tác dưới bình luận gây sốc này của nam MC Chuẩn cơm mẹ nấu.

Thúy Diễm khoe bụng bầu sexy trước ngày lâm bồn - Ảnh: FBNV

Đại Nghĩa bất ngờ cầu mong con Thúy Diễm giống mình - Ảnh: FBNV

Dòng bình luận bá đạo của Đại Nghĩa khiến Lương Thế không nói nên lời - Ảnh: FBNV

Cư dân mạng thích thú trước bình luận hài hước của Đại Nghĩa - Ảnh: FBNV

Lương Thế Thành - Thúy Diễm kỷ niệm 2 năm ngày cưới tại Mỹ Tiệc kỷ niệm hai năm ngày cưới của Lương Thế Thành - Thúy Diễm còn ý nghĩa hơn khi cả hai chuẩn bị chào đón con đầu lòng sắp ra đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-diem-khoe-bung-bau-sexy-dai-nghia-binh-luan-qua-soc-khien-luong-the-thanh-nong-mat-284564.html