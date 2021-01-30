Thực đơn tiệc cưới toàn sơn hào hải vị của ‘cặp đôi rich kid’ Primmy Trương và Phan Thành

Trong đám cưới cổ tích của mình, cặp đôi Primmy Trương và Phan Thành đã lựa chọn những món ăn thượng hạng nhất để tiếp đón khách mời.

Tối 29/1, đám cưới của cặp đôi Primmy Trương và Phan Thành đã chính thức diễn ra, nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Bởi lẽ, chàng là thiếu gia giàu có nức tiếng Sài thành, nàng là tiểu thư trâm anh thế phiệt.

Bên cạnh đó, hôn lễ của cặp đôi còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ đình đám như: Hoa hậu Khánh Vân, Đàm Thu Trang và Cường Đô La, Isaac, ST Sơn Thạch, Diễm My 9x, Jun Phạm...

Nhiều sao Việt đến chung vui cùng cặp đôi - Ảnh: FB

Dù tổ chức khá kín đáo nhưng những hình ảnh trong hôn lễ vẫn bị rò rỉ ra ngoài. Mới đây, thực đơn trong tiệc cưới của “cặp đôi rich kid” cũng được hé lộ bởi một tài khoản mạng xã hội.

Qua hình ảnh đăng tải, nhiều người không khỏi trầm trồ trước những món ăn thượng hạng được chuẩn bị kỹ lưỡng dành cho khách mời. Trước đó, thông tin lễ cưới được tổ chức với mức giá lên đến 20 tỷ đồng đã khiến cư dân mạng choáng váng.

Thực đơn được thiết kế đơn giản với hình bông hoa nhẹ nhàng nhưng ấn tượng - Ảnh: FB

Theo đó, thực đơn mà vợ chồng Phan Thành lựa chọn để đãi khách gồm 6 món. Mỗi khách mời sẽ khai vị bằng món súp bào ngư, vi cá, hải sâm đầy xa xỉ. Những món ăn chính cũng đắt đỏ không kém gồm: Tôm càng đút lò xốt pesto ăn kèm xà lách salsa, sườn bò hầm táo đỏ ăn kèm bánh mì baguette, cá tầm đút lò xốt vi cá, cơm chiên chili sambal với cá cơm Nhật. Cuối cùng, khách mời sẽ được tráng miệng với món panna cotta và kem lý chua đen.

Có thể thấy, Primmy Trương và Phan Thành rất chịu chi cho sự kiện trọng đại của đời mình.

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