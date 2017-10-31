Chương trình Chuyện tối nay với Thành vừa tiết lộ khách mời trong tập 6 sẽ là cặp đôi đình đám một thời Thu Thủy - Ưng Hoàng Phúc.

Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc từng là cặp song ca đình đám được giới trẻ những năm 2000 yêu mến với nhiều ca khúc nổi tiếng như Mỗi người một nơi, Anh không muốn bất công với em, Trở về... Sau một thời "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy dần rút lui và không có nhiều hoạt động như trước.

Gọi bạn bằng... "bố" để khỏi phát sinh tình cảm

Khi được hỏi vì sao có thời gian gắn bó, hợp tác khá dài cùng nhau nhưng Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc lại không nảy sinh tình cảm, nữ ca sĩ đã cho biết ngay từ những ngày đầu đi hát đã xác định không yêu người trong nghề. Bởi theo giọng ca Em sẽ quên thôi, các nghệ sĩ nam thường rất đa tình và không chung thủy.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ 8x còn tiết lộ một bí mật khá thú vị về lý do luôn gọi Ưng Hoàng Phúc bằng "bố" từ những đầu quen biết.

Thu Thủy chia sẻ: "Anh Phúc ấn tượng trong tôi là gương mặt baby, đẹp trai, phong độ. Thế nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ yêu đương. Khi lần đầu gặp anh Phúc và bắt đầu kết hợp, tôi chủ động gọi anh Phúc là bố. Đó là một cái tên thân thiết nhưng một phần khi đã gọi bố rồi thì sẽ không nhen nhóm, nảy sinh tình cảm yêu đương".

Đặc biệt, trong hậu trường, mặc dù có sự hiện diện của Kim Cương - bà xã Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy vẫn dành sự quan tâm cũng như cử chỉ thân mật cho nam ca sĩ. Hành động ân cần của Thu Thủy không làm bà xã giọng ca Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều khó chịu bởi cô hiểu hơn ai hết về mối quan hệ thân thiết của chồng và nữ ca sĩ.