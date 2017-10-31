Thu Thủy tiết lộ độc chiêu ngăn nảy sinh tình cảm với Ưng Hoàng Phúc sau nhiều năm hợp tác

Hậu trường 31/10/2017 16:11

Thu Thủy bất ngờ tiết lộ bí quyết để khiến bản thân không nảy sinh tình cảm yêu đương với nam ca sĩ điển trai Ưng Hoàng Phúc trong suốt khoảng thời gian dài hợp tác.

Chương trình Chuyện tối nay với Thành vừa tiết lộ khách mời trong tập 6 sẽ là cặp đôi đình đám một thời Thu Thủy - Ưng Hoàng Phúc. 

Thu Thủy tiết lộ độc chiêu ngăn nảy sinh tình cảm với Ưng Hoàng Phúc sau nhiều năm hợp tác - Ảnh 1
Thu Thủy - Ưng Hoàng Phúc không chỉ là cặp song ca ăn ý trên sân khấu, cả hai còn là đồng nghiệp thân thiết từ khi mới chập chững vào con đường ca hát - Ảnh: Internet

Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc từng là cặp song ca đình đám được giới trẻ những năm 2000 yêu mến với nhiều ca khúc nổi tiếng như Mỗi người một nơi, Anh không muốn bất công với em, Trở về... Sau một thời "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy dần rút lui và không có nhiều hoạt động như trước.

Thu Thủy tiết lộ độc chiêu ngăn nảy sinh tình cảm với Ưng Hoàng Phúc sau nhiều năm hợp tác - Ảnh 2
Cả hai thể hiện sự ăn ý và tình cảm trên sân khấu sau nhiều năm không hợp tác - Ảnh: Internet

Gọi bạn bằng... "bố" để khỏi phát sinh tình cảm

Khi được hỏi vì sao có thời gian gắn bó, hợp tác khá dài cùng nhau nhưng Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc lại không nảy sinh tình cảm, nữ ca sĩ đã cho biết ngay từ những ngày đầu đi hát đã xác định không yêu người trong nghề. Bởi theo giọng ca Em sẽ quên thôi, các nghệ sĩ nam thường rất đa tình và không chung thủy.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ 8x còn tiết lộ một bí mật khá thú vị về lý do luôn gọi Ưng Hoàng Phúc bằng "bố" từ những đầu quen biết.

Thu Thủy chia sẻ: "Anh Phúc ấn tượng trong tôi là gương mặt baby, đẹp trai, phong độ. Thế nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ yêu đương. Khi lần đầu gặp anh Phúc và bắt đầu kết hợp, tôi chủ động gọi anh Phúc là bố. Đó là một cái tên thân thiết nhưng một phần khi đã gọi bố rồi thì sẽ không nhen nhóm, nảy sinh tình cảm yêu đương".

Thu Thủy tiết lộ độc chiêu ngăn nảy sinh tình cảm với Ưng Hoàng Phúc sau nhiều năm hợp tác - Ảnh 3
Thu Thủy gọi Ưng Hoàng Phúc là "bố" để không nảy sinh tình cảm yêu đương với anh - Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong hậu trường, mặc dù có sự hiện diện của Kim Cương -  bà xã Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy vẫn dành sự quan tâm cũng như cử chỉ thân mật cho nam ca sĩ. Hành động ân cần của Thu Thủy không làm bà xã giọng ca Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều khó chịu bởi cô hiểu hơn ai hết về mối quan hệ thân thiết của chồng và nữ ca sĩ.

Thu Thủy tiết lộ độc chiêu ngăn nảy sinh tình cảm với Ưng Hoàng Phúc sau nhiều năm hợp tác - Ảnh 4
Bà xã Ưng Hoàng Phúc không hề ghen tuông khi Thu Thủy ân cần chỉnh trang phục cho chồng - Ảnh: Internet

Thu Thủy tiết lộ độc chiêu ngăn nảy sinh tình cảm với Ưng Hoàng Phúc sau nhiều năm hợp tác - Ảnh 5
Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc vui vẻ chụp hình cùng nhau trong hậu trường - Ảnh: Internet

 

Vợ Ưng Hoàng Phúc diện nội y, khoe dáng nóng bỏng

Vợ Ưng Hoàng Phúc diện nội y, khoe dáng nóng bỏng

Người mẫu Kim Cương vẫn giữ được số đo 3 vòng lý tưởng, dù đã 2 lần sinh nở.

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Từ khóa:   ưng hoàng phúc ca sĩ thu thủy

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