Thu nhập 'khủng' của Phạm Băng Băng khiến làng giải trí Hoa ngữ chao đảo

Hậu trường 22/05/2017 17:43

Mới đây, thông tin về thu nhập của những ngôi sao hàng đầu Trung Quốc đã được Phong Hành tiết lộ. Một lần nữa Phạm Băng Băng vẫn là cái tên dẫn đầu danh sách.

Để mời được Phạm Băng Băng tham gia một sự kiện nào đó, giá mỗi lần là 2.800.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng gần 10 tỷ đồng). Với thu nhập “khủng” như vậy, người đẹp họ Phạm trở thành quán quân của danh sách này. Ngoài ra, nàng "Võ Mỵ Nương” còn là một trong những nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất Trung Quốc.

Thu nhập 'khủng' của Phạm Băng Băng khiến làng giải trí Hoa ngữ chao đảo - Ảnh 1
Số tiền thu về từ sự kiện của Phạm Băng Băng quả thực rất lớn

Bên cạnh đó, trong danh sách này, Phong Hành còn hé lộ thu nhập “khủng” của những ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ khác. Đứng sau Phạm Băng Băng là một diễn viên khá nổi tiếng - Ngô Tú Ba. Mỗi lần để mời được nam diễn viên này tham gia sự kiện, các nhà đầu tư phải chi 1.800.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 6 tỷ đồng).

Thu nhập 'khủng' của Phạm Băng Băng khiến làng giải trí Hoa ngữ chao đảo - Ảnh 2
Ngô Tú Ba đứng thứ 2 trong danh sách là một điều bất ngờ

Thu nhập 'khủng' của Phạm Băng Băng khiến làng giải trí Hoa ngữ chao đảo - Ảnh 3
Huỳnh Hiểu Minh thu về cho mình khoảng 5 tỷ đồng cho mỗi sự kiện anh tham gia

Nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh, nữ diễn viên Lý Băng Băng, nhạc sĩ Uông Phong và Châu Kiệt Luân cùng đứng thứ ở vị trí thứ 3 với thu nhập cho mỗi sự kiện là 1.500.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 5 tỷ đồng). Vương Lực Hoành, Trương Bá Chi là những ngôi sao có thu nhập 1.300.000 nhân dân tệ (tương đương 4.5 tỷ đồng) còn Dương Mịch, Lâm Chí Linh thu về khoảng 4 tỷ đồng cho mỗi sự kiện họ tham gia.

Thu nhập 'khủng' của Phạm Băng Băng khiến làng giải trí Hoa ngữ chao đảo - Ảnh 4
Mỗi lần đi sự kiện, Dương Mịch thu về khoảng 4 tỷ đồng

Sau khi thông tin này được đưa ra, rất nhiều người hâm mộ tỏ ra bất ngờ với thu nhập của các ngôi sao. Có ý kiến cho rằng: “Chỉ đơn thuần là xuất hiện tại sự kiện thôi mà thu nhập của họ đã 'khủng' vậy rồi, nếu như tính tổng thu nhập thì không biết tài sản họ đang có là bao nhiêu”.

(Ảnh nguồn: Internet)

 

Từ khóa:   Phạm Băng Băng sao Hoa ngữ Huỳnh Hiểu Minh Dương Mịch

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