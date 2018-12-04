Thu Minh táo bạo cởi hết xiêm y ngâm mình trong bồn tắm để khoe điểm này

Dù đã là mẹ một con nhưng Thu Minh vẫn tự tin khoe làn da trắng nõn trong bồn tắm khiến nhiều chị em phát hờn.
Mới đây, Thu Minh khiến nhiều người "xịt máu mũi" khi khoe hai bức ảnh bán khỏa thân được chụp trong bồn tắm. Người đẹp trút bỏ xiêm y hoàn toàn để lộ làn da trắng nõn đáng ghen tỵ. Tuy để mặt mộc hoàn toàn nhưng giọng ca Đường Cong vẫn được khen về khuôn mặt rạng rỡ không chút tì vết.
Đi kèm hai bức ảnh, nữ ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái: "Sau một tuần vất cả bay tới bay lui, ngâm mình trong nước nóng rồi đi ngủ thật ngon. Mai sẽ bắt đầu chương trình 'Vượt lên chính mình', để xem mình chịu được bao nhiêu ngày đây".
Dưới bài chia sẻ của Thu Minh, hàng ngàn cư dân mạng đã để lại bình luận ngợi khen vẻ sexy hết nấc của bà mẹ một con. Có thể thấy, dù đã một lần sinh nở nhưng Thu Minh vẫn giữa được vóc dáng quyến rũ, làn da mịn màng và gương mặt chưa có dấu hiệu tuổi tác.
Ba năm qua, Thu Minh gần như ở ẩn hoàn toàn để tập trung chăm sóc con trai. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ bắt đầu quay lại showbiz với những dự án mới. Cách đây ít lâu, người đẹp cũng tung bộ ảnh gợi cảm với bikini đốt mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên giọng ca Đường Cong trút hết xiêm y khiến cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên.