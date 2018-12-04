Thu Minh táo bạo cởi hết xiêm y ngâm mình trong bồn tắm để khoe điểm này

Mới đây, Thu Minh khiến nhiều người "xịt máu mũi" khi khoe hai bức ảnh bán khỏa thân được chụp trong bồn tắm. Người đẹp trút bỏ xiêm y hoàn toàn để lộ làn da trắng nõn đáng ghen tỵ. Tuy để mặt mộc hoàn toàn nhưng giọng ca Đường Cong vẫn được khen về khuôn mặt rạng rỡ không chút tì vết.

Đi kèm hai bức ảnh, nữ ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái: "Sau một tuần vất cả bay tới bay lui, ngâm mình trong nước nóng rồi đi ngủ thật ngon. Mai sẽ bắt đầu chương trình 'Vượt lên chính mình', để xem mình chịu được bao nhiêu ngày đây".