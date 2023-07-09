Thu Minh ở tuổi U50 diện bikini thiêu đốt ánh nhìn, vòng eo không mỡ thừa đáng ngưỡng mộ

Ai cũng phải trầm trồ khi nhìn thấy vóc dáng của ca sĩ Thu Minh ở tuổi U50.
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Sau khi tung ra dự án âm nhạc trong khoảng thời gian vừa qua, Thu Minh đã tự thưởng cho bản thân một chuyến đi để 'xả hơi'. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ loạt ảnh diện áo tắm 2 mảnh khoe dáng trên bãi biển. Thân hình của cô khiến dân tình không thể rời mắt, để lại rất nhiều bình luận ngưỡng mộ cũng như xin bí quyết giữ dáng.
Dù đã trải qua 1 lần sinh nở, đáng chú ý hơn hết là ở tuổi U50, Thu Minh vẫn khiến người hâm mộ ghen tị khi sở hữu một thân mình săn chắc, thon gọn không thua kém những cô gái trẻ. Ai cũng bị cuốn hút với vòng 2 phẳng lì, những cơ bụng săn chắc, không một chút mỡ thừa của cô.
Để sở hữu thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ, nữ ca sĩ đã từng chia sẻ bản thân luôn chăm chỉ tập gym, dành thời gian chạy bộ, đạp xe... nhằm tiêu hao năng lượng dư thừa, đốt mỡ và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Nữ 'diva' rất xem trọng bữa sáng, thường ăn nhiều vào bữa này để cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động, làm việc.
Thu Minh sinh năm 1977, cô thường được biết đến là “Nữ hoàng nhạc dance" của nền âm nhạc Việt. Năm 2012, ở tuổi 35, Thu Minh lên xe hoa với Otto De Jagger, triệu phú người Hà Lan. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của cô là sự thành công của những bài hát như Nhớ anh, Bóng mây qua thềm, Mong anh về, Đường cong, Bay, Taxi, Xinh...Gần 30 năm ca hát, Thu Minh là hiện tượng hiếm hoi trong làng nhạc Việt khi vẫn giữ được sức ảnh hưởng nhất định trong lòng người hâm mộ cho đến hiện tại.