Thu Minh ở tuổi U50 diện bikini thiêu đốt ánh nhìn, vòng eo không mỡ thừa đáng ngưỡng mộ

Sau khi tung ra dự án âm nhạc trong khoảng thời gian vừa qua, Thu Minh đã tự thưởng cho bản thân một chuyến đi để 'xả hơi'. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ loạt ảnh diện áo tắm 2 mảnh khoe dáng trên bãi biển. Thân hình của cô khiến dân tình không thể rời mắt, để lại rất nhiều bình luận ngưỡng mộ cũng như xin bí quyết giữ dáng.

Sau khi tung ra dự án âm nhạc trong khoảng thời gian vừa qua, Thu Minh đã tự thưởng cho bản thân một chuyến đi để 'xả hơi'.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ loạt ảnh diện áo tắm 2 mảnh khoe dáng trên bãi biển.



. Thân hình của cô khiến dân tình không thể rời mắt, để lại rất nhiều bình luận ngưỡng mộ cũng như xin bí quyết giữ dáng.

Dù đã trải qua 1 lần sinh nở, đáng chú ý hơn hết là ở tuổi U50, Thu Minh vẫn khiến người hâm mộ ghen tị khi sở hữu một thân mình săn chắc, thon gọn không thua kém những cô gái trẻ. Ai cũng bị cuốn hút với vòng 2 phẳng lì, những cơ bụng săn chắc, không một chút mỡ thừa của cô.