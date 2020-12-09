Thông tin về lễ tang nghệ sĩ Chí Tài: Thi hài bảo quản lạnh và sẽ được đưa sang Mỹ

Hậu trường 09/12/2020 20:51

Theo một nguồn tin thân cận, ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài muốn đưa chồng sang Mỹ làm tang lễ và đang cùng người thân hoàn tất thủ tục về nước.

Chiều nay (9/12), thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ đã khiến cả showbiz Việt bàng hoàng, xót xa. Hiện tại, vì bà xã cố nghệ sĩ chưa về nước kịp lo hậu sự nên nhiều nghệ sĩ, bạn bè đã có mặt tại nhà tang lễ để hỗ trợ gia đình. 

Được biết, ca sĩ Phương Loan đã uỷ quyền cho danh hài Hoài Linh thay mình nhận thi hài và lo tang lễ cho chồng. Theo đó, nam diễn viên Long Đẹp Trai chia sẻ: “Chị Loan đang chuẩn bị giấy tờ, thủ tục để về nước”.

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Danh hài Hoài Linh đã sớm có mặt tại bệnh viện ngay khi nhận được hung tin và thay mặt gia đình nhận thi hài người đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: Internet

Phương Loan cùng gia đình đang cố gắng lo giấy tờ để về Việt Nam lo hậu sự cho chồng sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, một nguồn tin cho biết các đồng nghiệp đã liên lạc với vợ cố nghệ sĩ tại Mỹ và biết nguyện vọng của chị là đưa chồng sang Mỹ làm tang lễ và không tổ chức lễ viếng ở TP. Hồ Chí Minh.

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Tối nay (9/12), nhiều sao Việt đã có mặt tại nhà tang lễ tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh để nhìn mặt Chí Tài lần cuối - Ảnh: Internet
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Vợ Chí Tài muốn đưa thi hài chồng sang Mỹ làm tang lễ - Ảnh: Internet

Hiện tại, gia đình chỉ bảo quản lạnh thi hài cố nghệ sĩ ở nhà tang lễ. Khoảng 4-5 ngày tới, sau khi Hoài Linh và người thân lo xong thủ tục, dự kiến thi hài được đưa về Mỹ.

Trước đó, Hoài Linh, Trường Giang và các đồng nghiệp thân thiết dự định đứng ra lo liệu tang lễ cho Chí Tài vì anh sống một mình.

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