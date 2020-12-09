Hình ảnh đầu tiên khi NS Chí Tài được đưa về nhà tang lễ: Trấn Thành, Hiếu Hiền... khóc nức nở

Hậu trường 09/12/2020 20:27

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài ở tuổi 62 để lại niềm thương tiếc, xót xa vô cùng lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ cả nước.

Thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời khiến cả làng giải trí Việt chấn động vào chiều 9/12. Nam nghệ sĩ qua đời vì bị đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Hiện tại linh cữu của cố danh hài đã được đưa đến nhà tang lễ.

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Nghệ sĩ Chí Tài qua đời ở tuổi 62 để lại nỗi tiếc thương vô bờ trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ - Ảnh: Internet

Hiện tại, vợ nghệ sĩ Chí Tài vẫn đang ở Mỹ và lo thủ tục để về nước sớm nhất. Do cố nghệ sĩ không có gia đình kề cận nên rất đông đồng nghiệp đã có mặt để lo hậu sự. Được biết, danh hài Hoài Linh được vợ Chí Tài - chị Phương Loan ủy quyền lo tang lễ cho cố nghệ sĩ tại Việt Nam.

Hiện rất đông nghệ sĩ đã có mặt tại nhà tang lễ để viếng nghệ sĩ Chí Tài.

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Thi thể cố nghệ sĩ dự định sẽ được bảo quản lạnh để đưa sang Mỹ, các sao Việt lần lượt vào nhìn mặt danh hài Chí Tài lần cuối - Ảnh: Internet
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Lê Giang thất thần đến lễ tang đàn anh thân thiết - Ảnh: Internet
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Trấn Thành mắt đỏ hoe vì đau lòng bởi sự ra đi quá đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet
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Anh quay đi để lau nước mắt - Ảnh: Internet
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Hiếu Hiền buồn bã đứng cạnh đồng nghiệp - Ảnh: Internet
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Nghệ sĩ Giao Linh cũng có mặt tại nhà tang lễ - Ảnh: Internet
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Diễn viên Thanh Thuỷ đến viếng - Ảnh: Internet

Hiện những thông tin mới nhất về lễ tang cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

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