Hình ảnh đầu tiên khi NS Chí Tài được đưa về nhà tang lễ: Trấn Thành, Hiếu Hiền... khóc nức nở

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài ở tuổi 62 để lại niềm thương tiếc, xót xa vô cùng lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ cả nước.
- Vợ danh hài Chí Tài đang chuẩn bị thủ tục về nước sau khi nhận tin dữ
- Người vợ lặng lẽ phía sau hào quang của danh hài Chí Tài và tâm sự nhói lòng của anh trước khi qua đời: Luôn cảm thấy buồn, nhốt mình trong 4 bức tường, xa vợ nửa vòng trái đất...
Thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời khiến cả làng giải trí Việt chấn động vào chiều 9/12. Nam nghệ sĩ qua đời vì bị đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Hiện tại linh cữu của cố danh hài đã được đưa đến nhà tang lễ.
Hiện tại, vợ nghệ sĩ Chí Tài vẫn đang ở Mỹ và lo thủ tục để về nước sớm nhất. Do cố nghệ sĩ không có gia đình kề cận nên rất đông đồng nghiệp đã có mặt để lo hậu sự. Được biết, danh hài Hoài Linh được vợ Chí Tài - chị Phương Loan ủy quyền lo tang lễ cho cố nghệ sĩ tại Việt Nam.
Hiện rất đông nghệ sĩ đã có mặt tại nhà tang lễ để viếng nghệ sĩ Chí Tài.
Hiện những thông tin mới nhất về lễ tang cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.