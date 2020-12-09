Hình ảnh đầu tiên khi NS Chí Tài được đưa về nhà tang lễ: Trấn Thành, Hiếu Hiền... khóc nức nở

Thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời khiến cả làng giải trí Việt chấn động vào chiều 9/12. Nam nghệ sĩ qua đời vì bị đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Hiện tại linh cữu của cố danh hài đã được đưa đến nhà tang lễ.

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời ở tuổi 62 để lại nỗi tiếc thương vô bờ trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ - Ảnh: Internet

Hiện tại, vợ nghệ sĩ Chí Tài vẫn đang ở Mỹ và lo thủ tục để về nước sớm nhất. Do cố nghệ sĩ không có gia đình kề cận nên rất đông đồng nghiệp đã có mặt để lo hậu sự. Được biết, danh hài Hoài Linh được vợ Chí Tài - chị Phương Loan ủy quyền lo tang lễ cho cố nghệ sĩ tại Việt Nam.