Trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không giấu được sự bàng hoàng.

Chiều nay (9/12), thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ khiến cả showbiz Việt chấn động. Nam nghệ sĩ hưởng thọ 62 tuổi. Quản lý cũ của Chí Tài nghẹn ngào cho biết: “Các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng anh không thể qua khỏi. Anh em nghệ sĩ đều sốc và đau lòng trước sự ra đi của anh Tài”.

Nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời, hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: Internet

Nhiều sao Việt như Huỳnh Lập, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, Hiếu Hiền, Nhật Kim Anh, Noo Phước Thịnh, Lê Thúy… đã bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của nam nghệ sĩ trên trang cá nhân.

Ngay khi nhận được hung tin, danh hài Hoài Linh, Trường Giang và một số nghệ sĩ thân thiết với Chí Tài đã tức tốc đến bệnh viện nơi nam nghệ sĩ được đưa đến cấp cứu. Được biết, do nghệ sĩ Chí Tài không có gia đình kề cận ở Việt Nam nên nhiều nghệ sĩ và bạn bè đã có mặt để lo hậu sự.

Hiện tại, Trường Giang, danh hài Hoài Linh đã có mặt tại bệnh viện nơi nghệ sĩ Chí Tài qua đời - Ảnh: Internet

Diễn viên Chí Tài, tên đầy đủ là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958. Ông được khán giả biết đến là một diễn viên hài đa tài, đa nghệ. Nam nghệ sĩ hoạt động cả ở hải ngoại lẫn trong nước và là bạn diễn ăn ý với nghệ sĩ Hoài Linh.

Trước đó, nghệ sĩ Chí Tài còn được biết đến là một nhạc công ghi-ta, nhạc sĩ hòa âm hàng đầu tại hải ngoại trong giai đoạn thập niên 90 và từng tham gia sáng tác nhiều ca khúc.

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