Thấy Thúy Diễm chưa đẻ đã 'lo sốt vó', Lương Thế Thành lập tức vào phán thế này

Hậu trường 19/06/2018 14:43

Không dài dòng văn vẻ, đây là cách Lương Thế Thành động viên, an ủi bà xã khi tâm trạng cô không ổn định vì sắp làm mẹ.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm là cặp đôi được công chúng ngưỡng mộ cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hôn nhân. Sau thời gian “góp gạo thổi cơm chung”, hiện tại tình yêu của đôi trai tài gái sắc sắp cho ra trái ngọt đầu tiên.

Thấy Thúy Diễm chưa đẻ đã 'lo sốt vó', Lương Thế Thành lập tức vào phán thế này - Ảnh 1
Thúy Diễm lo sợ sẽ không đủ sức che chở và bảo bọc cho em bé sắp chào đời - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, vì là lần đầu có con nên cặp vợ chồng trẻ không tránh khỏi lo lắng, bất an. Trên trang cá nhân, Thúy Diễm vừa viết dòng tâm sự gửi đến ông xã Lương Thế Thành: “Sắp làm cha làm mẹ người ta rồi há chồng!!! Càng ngày càng lo lắm, không biết có đủ sức che chở bảo bọc chăm sóc cho nhóc con nhà mình không nữa... Cả 2 đứa mình sẽ hết vô tâm vô tư muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn cãi nhau thì cãi... làm mami daddy người ta rồi sẽ khác lắm... khác lắm...

Vợ chồng mình cùng nhau thay đổi, cùng bước qua 1 trang mới của cuộc đời anh há!!!

P/s: Chắc sẽ khó lắm đây nè! Bởi 2 cái mặt này còn ham chơi dữ lắm”.

Thấy Thúy Diễm chưa đẻ đã 'lo sốt vó', Lương Thế Thành lập tức vào phán thế này - Ảnh 2
Dễ dàng hiểu được tâm trạng của bà xã Lương Thế Thành vì đây là lần đầu làm mẹ - Ảnh: FBNV

Về phía Lương Thế Thành, khi đọc được nỗi niềm và sự lo lắng của vợ, anh lập tức động viên: “Biết mà còn nói, nhưng phải ráng thôi vì Tèo con”.

Bên dưới bài viết, nhiều người tỏ ra đồng cảm và động viên tinh thần cặp đôi khi lần đầu lên chức phụ huynh.

Thấy Thúy Diễm chưa đẻ đã 'lo sốt vó', Lương Thế Thành lập tức vào phán thế này - Ảnh 3
Lương Thế Thành động viên vợ phải cố gắng vì con - Ảnh: FBNV
Thấy Thúy Diễm chưa đẻ đã 'lo sốt vó', Lương Thế Thành lập tức vào phán thế này - Ảnh 4
Nam diễn viên cũng thể hiện tình yêu của mình với bà xã khi nhận lấy trách nhiệm chăm con nếu gia đình đi chơi - Ảnh: FBNV

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