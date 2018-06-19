Thấy Thúy Diễm chưa đẻ đã 'lo sốt vó', Lương Thế Thành lập tức vào phán thế này

Lương Thế Thành và Thúy Diễm là cặp đôi được công chúng ngưỡng mộ cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hôn nhân. Sau thời gian “góp gạo thổi cơm chung”, hiện tại tình yêu của đôi trai tài gái sắc sắp cho ra trái ngọt đầu tiên.

Thúy Diễm lo sợ sẽ không đủ sức che chở và bảo bọc cho em bé sắp chào đời - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, vì là lần đầu có con nên cặp vợ chồng trẻ không tránh khỏi lo lắng, bất an. Trên trang cá nhân, Thúy Diễm vừa viết dòng tâm sự gửi đến ông xã Lương Thế Thành: “Sắp làm cha làm mẹ người ta rồi há chồng!!! Càng ngày càng lo lắm, không biết có đủ sức che chở bảo bọc chăm sóc cho nhóc con nhà mình không nữa... Cả 2 đứa mình sẽ hết vô tâm vô tư muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn cãi nhau thì cãi... làm mami daddy người ta rồi sẽ khác lắm... khác lắm...