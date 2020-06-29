Hơn 3 tháng sau ngày diễn viên Mai Phương mất, bảo mẫu của bé Lavie thu hút sự chú ý khi chia sẻ ảnh kỷ niệm nhiều năm trước bên cố nghệ sĩ.
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Sau 2 năm kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư phổi, diễn viên Mai Phương đã qua đời vào tháng 3/2020 trong sự thương tiếc của người thân, đồng nghiệp và khán giả. Dù đã hơn 3 tháng trôi qua nhưng những người yêu mến cố nghệ sĩ vẫn chưa thể nào quên.
Cách đây ít giờ, bảo mẫu của bé Lavie đăng tải kỷ niệm cũ để tưởng nhớ 100 ngày kể từ lúc Mai Phương vĩnh biệt cõi đời. Cô viết: "Ngày này 4 năm trước chị em tụi mình đang ở Phan Thiết đi chơi, nhớ chị quá".
Trước đó ít phút, cô còn đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh hoa sen rực rỡ và viết cho người chị thân thiết: "100 ngày nhớ chị. 100 ngày cho yêu thương. 100 ngày buồn phiền để con được bình yên. 100 ngày nhưng ngỡ mới hôm qua chị còn đây".
Được biết, hai bảo mẫu tên Mi đã chăm sóc Lavie từ lúc mới 2 tuổi và thân thiết với Mai Phương như ruột thịt. Cả hai đã đồng hành với mẹ con cố diễn viên trong rất nhiều chuyến du lịch trong và ngoài nước.
Sau khi Mai Phương qua đời, bé Lavie vẫn đang sống với hai bảo mẫu và được chăm sóc rất tốt. Ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã làm giấy ủy quyền cho bảo mẫu trông nom con gái cho đến khi anh có thể về lại Việt Nam.