Thanh Ngọc lần đầu tiết lộ lí do 'vắng bóng' hơn 10 năm trên sân khấu

Hậu trường 19/08/2023 09:16

Trong chương trình Khu vườn thanh âm, ca sĩ Thanh Ngọc có dịp trải lòng về sự nghiệp nghệ thuật, đặc biệt là sự trở lại sau thời gian vắng bóng.

Thanh Ngọc bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Năm 1998, Thanh Ngọc là 1 trong 4 giọng ca nổi bật được Nhà thiếu nhi thành phố tuyển chọn vào nhóm Mắt Ngọc. Thời hoàng kim, nhóm cực kỳ đắt show. Năm 2003, Quỳnh Anh rời nhóm. Với đội hình 3 thành viên còn lại, nhóm duy trì được hơn 1 năm thì Thanh Ngọc cũng quyết định ra đi và bắt đầu sự nghiệp solo sau khi đạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM năm 2005. Sau cuộc thi, Thanh Ngọc được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc như: Hãy Buông Tay Em, Cà Phê Đắng Và Mưa,...

Thanh Ngọc lần đầu tiết lộ lí do 'vắng bóng' hơn 10 năm trên sân khấu - Ảnh 1
Thanh Ngọc bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Năm 1998, Thanh Ngọc là 1 trong 4 giọng ca nổi bật được Nhà thiếu nhi thành phố tuyển chọn vào nhóm Mắt Ngọc.

Thanh Ngọc còn lấn sân làm diễn viên rồi làm cả MC truyền hình. Ở lĩnh vực nào, cô cũng đạt được những thành công khiến nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, Thanh Ngọc dường như vắng bóng trên sân khấu, lâu lâu chỉ ra sản phẩm để thỏa đam mê của mình.

Thanh Ngọc lần đầu tiết lộ lí do 'vắng bóng' hơn 10 năm trên sân khấu - Ảnh 2
Mới đây, xuất hiện trong vai trò khách mời tại Khu vườn thanh âm, Thanh Ngọc như “mang cả thanh xuân” của khán giả thế hệ 8X, 9X trở lại khi trình diễn ca khúc “Em nhớ anh rất nhiều”

Mới đây, xuất hiện trong vai trò khách mời tại Khu vườn thanh âm, Thanh Ngọc như “mang cả thanh xuân” của khán giả thế hệ 8X, 9X trở lại khi trình diễn ca khúc “Em nhớ anh rất nhiều” - bài hát chủ đề của bộ phim “Gọi giấc mơ về”. Với chất giọng ấm áp cùng kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp, nữ ca sĩ lột tả rõ nét sự nhớ thương của người con gái khi yêu qua từng nốt lên cao, luyến láy.

Thanh Ngọc lần đầu tiết lộ lí do 'vắng bóng' hơn 10 năm trên sân khấu - Ảnh 3
Khi được hỏi về lý do tạm dừng sự nghiệp, Thanh Ngọc cho biết mong muốn tập trung cho việc xây dựng tổ ấm

Đáng chú ý, khi được hỏi về lý do tạm dừng sự nghiệp, Thanh Ngọc cho biết muốn dành thời gian nhiều hơn cho âm nhạc nên hạn chế nhận phim. Là người hướng nội, Thanh Ngọc cũng tập trung cho việc xây dựng tổ ấm. “Lúc đó tôi cũng mới có gia đình. Chắc tôi say đắm trong tình yêu quá nên bỏ bê hết mọi thứ trên cuộc đời này - Thanh Ngọc bật cười chia sẻ.

Sau 2 năm tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, Thanh Ngọc và chồng lên kế hoạch có con nhưng phải đến 8 năm sau mới sinh được bé trai đầu lòng. Trong khoảng thời gian đó, nữ ca sĩ không có mưu cầu gì về sự nghiệp. Đến khi được làm mẹ, cô dành toàn bộ tâm huyết cho việc chăm sóc con.

Thanh Ngọc lần đầu tiết lộ lí do 'vắng bóng' hơn 10 năm trên sân khấu - Ảnh 4
Sau 2 năm tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, Thanh Ngọc và chồng lên kế hoạch có con nhưng phải đến 8 năm sau mới sinh được bé trai đầu lòng

“Tính tôi khá cầu toàn, không muốn người khác chăm con mình nên tự làm hết. Do đó, tôi không có thời gian đi hát” - Thanh Ngọc cho hay. Sau khi con được 1 tuổi, nữ ca sĩ bắt đầu đi hát trở lại. Tuy nhiên cô chỉ mới biểu diễn được vài lần thì dịch bệnh ập tới khiến công việc “đóng băng”. 

Thanh Ngọc lần đầu tiết lộ lí do 'vắng bóng' hơn 10 năm trên sân khấu - Ảnh 5
Khi dịch bệnh hết, con cũng được 3 tuổi, Thanh Ngọc lúc này mới yên tâm hơn để bắt đầu quay trở lại với nghệ thuật

Khi dịch bệnh hết, con cũng được 3 tuổi, Thanh Ngọc lúc này mới yên tâm hơn để bắt đầu quay trở lại với nghệ thuật. May mắn, nữ ca sĩ được các bầu show tin tưởng mời đi hát, từ đó hình ảnh được lan tỏa nhiều hơn.

Thanh Ngọc: "Mắt Ngọc là một phần thanh xuân trong cuộc đời tôi"

Thanh Ngọc: "Mắt Ngọc là một phần thanh xuân trong cuộc đời tôi"

"Tôi tự thấy, giọng hát của mình đã có sự đầy đặn, tình cảm và trải đời hơn trước rất nhiều" – Thanh Ngọc chia sẻ.

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Từ khóa:   ca sĩ Thanh Ngọc Thanh Ngọc cuộc sống Thanh Ngọc

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