Thanh Lam khoe ảnh ôm ấp 'tình bể bình' bên bạn trai bác sĩ, Hồng Nhung chia sẻ bất ngờ

Hậu trường 07/10/2020 16:52

Loạt ảnh tình tứ của diva Thanh Lam bên bạn trai bác sĩ thu hút sự chú ý của mọi người. Nữ ca sĩ thoải mái thể hiện tình cảm yêu thương với người yêu.

Mới đây, diva Thanh Lam vừa khoe loạt ảnh đi du lịch cùng bạn trai bác sĩ lên trang cá nhân. Trong ảnh, cặp đôi thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ thân mật. Qua ánh mắt có thể thấy rằng nữ ca sĩ 6X đang trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Giọng ca 51 tuổi thoải mái ôm eo và chụp ảnh lưu niệm cùng người yêu.

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Thanh Lam và bạn trai Tiến Hùng vừa có chuyến đi chơi đáng nhớ cùng nhau - Ảnh: FB
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Từ ngày có tình yêu mới, nữ diva 51 tuổi ngày càng trẻ trung và yêu đời hơn - Ảnh: FB

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Dễ dàng nhận thấy niềm hạnh phúc qua ánh mắt và nụ cười của cặp đôi đang yêu - Ảnh: FB

Bên cạnh người đàn ông của mình, diva Thanh Lam như một cô gái nhỏ bé được yêu thương và chiều chuộng. Dưới phần bình luận, Hoa hậu Giáng My chọc ghẹo bạn thân: "Hai chú cháu đi chơi vui thế. Chú bạn đấy à? Trông phúc hậu phết". Ngay sau đó, bạn trai Thanh Lam hùa theo trêu chọc người yêu: "Hôm nọ hai người vào quán phở cô chủ quán trẻ hỏi 'cô và anh ăn loại nào?' - Thanh Lam giận không ăn được nữa".

Ca sĩ Hồng Nhung cũng trêu đàn chị: "Đi với người yêu, đời màu hồng". Tùng Dương đẩy thuyền: "Chốt nhé"... Bên cạnh đó, nhiều bạn bè và người hâm mộ khen ngợi sự đáng yêu của cặp đôi và nhận xét cả hai có tướng phu thê.

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Rất đông nghệ sĩ gửi lời chúc hạnh phúc đến nàng diva - Ảnh: FB

Bạn trai hiện tại của Thanh Lam tên Bùi Tiến Hùng. Anh là một bác sĩ giỏi và hiện đang giữ chức Giám đốc chuyên môn tại một bệnh viện mắt uy tín.

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