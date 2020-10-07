Thanh Lam khoe ảnh ôm ấp 'tình bể bình' bên bạn trai bác sĩ, Hồng Nhung chia sẻ bất ngờ

Mới đây, diva Thanh Lam vừa khoe loạt ảnh đi du lịch cùng bạn trai bác sĩ lên trang cá nhân. Trong ảnh, cặp đôi thoải mái thể hiện nhiều cử chỉ thân mật. Qua ánh mắt có thể thấy rằng nữ ca sĩ 6X đang trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Giọng ca 51 tuổi thoải mái ôm eo và chụp ảnh lưu niệm cùng người yêu.

Dễ dàng nhận thấy niềm hạnh phúc qua ánh mắt và nụ cười của cặp đôi đang yêu - Ảnh: FB

Bên cạnh người đàn ông của mình, diva Thanh Lam như một cô gái nhỏ bé được yêu thương và chiều chuộng. Dưới phần bình luận, Hoa hậu Giáng My chọc ghẹo bạn thân: "Hai chú cháu đi chơi vui thế. Chú bạn đấy à? Trông phúc hậu phết". Ngay sau đó, bạn trai Thanh Lam hùa theo trêu chọc người yêu: "Hôm nọ hai người vào quán phở cô chủ quán trẻ hỏi 'cô và anh ăn loại nào?' - Thanh Lam giận không ăn được nữa".

Ca sĩ Hồng Nhung cũng trêu đàn chị: "Đi với người yêu, đời màu hồng". Tùng Dương đẩy thuyền: "Chốt nhé"... Bên cạnh đó, nhiều bạn bè và người hâm mộ khen ngợi sự đáng yêu của cặp đôi và nhận xét cả hai có tướng phu thê.