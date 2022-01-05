Táo xuân 2022 chính thức quay trở lại quy tụ dàn cast khủng, vai Thiên Hậu do một nữ ca sĩ đình đám Vbiz đóng

Bên cạnh chương trình Táo Quân của Đài Truyền hình Việt Nam thì khán giả của THVL cũng vô cùng mong chờ màn trở lại của Táo Xuân vào mỗi dịp cuối năm. Thời khắc chờ đợi đón giao thừa thì Táo Xuân là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giả miền Nam. Với chủ đề "Táo Xuân Nhâm Dần 2022 - Nghĩa tình nhân gian", vở kịch cuối năm lần này được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đạo diễn sân khấu Ngọc Hùng, quy tụ dàn diễn viên gạo cội, cũng như nhiều gương mặt trẻ triển vọng.

Theo thông tin được công bố trước đó, 2 vai diễn chính của Táo Xuân Nhâm Dần năm nay sẽ thuộc về NSƯT Hữu Châu và ca sĩ Cẩm Ly. Đảm nhận vai Ngọc Hoàng uy nghiêm, thấu tình đạt lý và vô cùng cảm thương và lo lắng cho mọi hoàn cảnh của con dân, đây là lần đầu tiên NSƯT Hữu Châu tham gia chương trình. Với lối diễn xuất nhẹ nhàng, chân thật, khán giả tin chắc nghệ sĩ Hữu Châu sẽ không làm mọi người thất vọng.

Như thông lệ, vai Thiên Hậu vẫn sẽ do nữ ca sĩ Cẩm Ly phụ trách. Đã có 5 năm gắn bó với chương trình, vai diễn Thiên Hậu của chị Tư Cẩm Ly luôn được yêu mến bởi sự dịu dàng, tình cảm và giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ. Ở mỗi mùa, sự xuất hiện của Thiên Hậu lại mang một dấu ấn đặc biệt.

Vai Thiên Hậu vẫn do nữ ca sĩ Cẩm Ly đảm nhiệm như thông lệ

Táo Xuân mùa thứ 5 cũng gây chú ý với sự xuất hiện của “Hằng Nga ngàn năm”, vai diễn này sẽ do nghệ sĩ hài Việt Hương đảm nhận. Đây cũng là lần đầu tiên, danh hài Việt Hương tham gia cùng Táo Xuân và hứa hẹn sẽ đem đến tiếng cười sảng khoái cho mọi người.

Khán giả vô cùng mong chờ "Hằng Nga ngàn năm" của danh hài Việt Hương

Gắn bó cùng chương trình hài cuối năm ở mùa thứ năm, bộ ba "nhà Táo" vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc, gắn bó với đại gia đình Táo Xuân, đó chính là Khả Như (Táo Hồng), Đại Nghĩa (Táo Đỏ), Hứa Minh Đạt (Táo Xanh). Bộ ba các táo hy vọng sẽ có những màn “tấu hài” nhưng vẫn không quên “tấu chuyện” để bẩm báo với Ngọc Hoàng về đời sống của nhân dân ở trần gian.

Bộ ba nhà Táo do Khả Như, Đại Nghĩa, Hứa Minh Đạt thủ vai

Không những thế, Táo Xuân năm nay còn quy tụ những tên tuổi nghệ sĩ hài gạo cội như nghệ sĩ Bạch Long, diễn viên Gia Bảo. Bên cạnh những gương mặt cũ thì chương trình cũng có sự hiện diện của nhân vật mới là Quang Trung. Anh chàng sẽ là bạn diễn của Võ Tấn Phát, bộ đôi sẽ có màn hóa thân thành Nam Tào, Bắc Đẩu cùng chư tiên ngao du trần gian. Bên cạnh đó, thiên đình của Táo Xuân cũng không thể vắng đi sự có mặt của "Thiên lôi" Lê Dương Bảo Lâm. Cặp vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thuý Diễm cũng là điểm đặc biệt của mùa năm nay.

Nghệ sĩ Bạch Long

Lê Dương Bảo Lâm vai Thiên Lôi

Cặp đôi Nam Tào - Bắc Đẩu do Võ Tấn Phát và Quang Trung đảm nhiệm

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành cũng góp mặt trong Táo Xuân

Không chỉ Thuý Diễm, sự xuất hiện của Á Hậu Ngọc Thảo trong chương trình năm nay được xem như màn "chào sân" đầu tiên của nàng Hậu với vai trò diễn xuất. Trong vở kịch Táo Xuân 2022, Ngọc Thảo sẽ thử sức với vai trò "Nhị Tiên Nữ", cùng với "Đại Tiên Nữ" Thuý Diễm và "Nhí Tiên" Bảo Ngọc.

Á hậu Ngọc Thảo cùng các tiên nữ của Táo Xuân Nhâm Dần

Hội tụ dàn diễn viên, nghệ sĩ khủng, Táo Xuân 2022 còn có sự góp mặt của các diễn viên trẻ đầy triển vọng, tài năng, các "hiện tượng mạng" như: Hữu Đằng, Võ Đăng Khoa, Huỳnh Thanh Trực, Kim Nhã… Chương trình được phát sóng lúc 20h ngày 31/1/2022, nhằm ngày 29 Tết âm lịch trên kênh THVL1 và đang được cư dân mạng vô cùng mong đợi.

Các nghệ sĩ đang tập duyệt cho buổi ghi hình