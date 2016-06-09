Tâm Tít khoe thân hình nuột nà của "gái một con"

Đầu tuần vừa qua, Tâm Tít bị bắt gặp đi làm đẹp tại 1 spa ở Bắc Ninh. Xuất hiện tại cơ sở làm đẹp này, Tâm Tít diện bộ đầm 2 dây vô cùng gợi cảm, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.