Tâm Tít khoe thân hình nuột nà của "gái một con"

Hậu trường 09/06/2016 16:13

Đầu tuần vừa qua, Tâm Tít bị bắt gặp đi làm đẹp tại 1 spa ở Bắc Ninh. Xuất hiện tại cơ sở làm đẹp này, Tâm Tít diện bộ đầm 2 dây vô cùng gợi cảm, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Sau khi kết hôn và sinh con, cuộc sống viên mãn giúp hot girl ngày càng đẹp mặn mà. Người đẹp dành hầu hết thời gian để chăm sóc con. Thỉnh thoảng, khi có chút thời gian rảnh rỗi, cô nàng "trốn con" để đi làm đẹp.

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Tâm Tít đến một spa ở Bắc Ninh làm đẹp.

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Xuất hiện ở sự kiện, Tâm Tít tranh thủ điểm trang lại nhan sắc. Cô thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
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Diện váy hai dây trễ nải, người đẹp khoe nhan sắc "vạn người mê" cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ.
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Vẻ trẻ trung của hot girl Hà thành một thời khiến ít ai nghĩ cô đã là bà mẹ một con.
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Tâm Tít nhí nhảnh trước khi được các chuyên gia làm đẹp.
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Người đẹp không ngại khoe lưng trần trắng nõn nuột nà.
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Nhờ chăm sóc làn da kỹ càng, người đẹp được các chuyên gia thẩm mỹ hết lời khen ngợi vẻ đẹp "không tuổi".
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Ở tuổi gần 30, Tâm Tít trông vẫn xinh đẹp rạng ngời, trẻ trung chẳng khác gì nữ sinh.
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Vẻ đằm thắm "không góc chết" của nàng hot girl.
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