Tâm sự của mẹ đơn thân Trà Ngọc Hằng với con gái khiến chị em xót xa: ‘Con có ba, chỉ là ba mẹ đi lạc đường thôi'

Tâm sự của Trà Ngọc Hằng dành cho con gái khiến mọi người xúc động. Không như nhiều bà mẹ đơn thân khác, cô thẳng thắn nói với con về ba.

Sau thời gian làm mẹ đơn thân, Trà Ngọc Hằng nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người khi gửi tâm sự xúc động đến con gái cưng. Mở đầu bài viết của mình, chân dài này tâm sự: "Con yêu, con hãy nhớ kỹ rằng con có ba, luôn luôn có. Chỉ là ba mẹ “đi lạc đường mà thôi". Mẹ lúc nào cũng bên con, còn ba, ba con thì có một con đường riêng để về rồi, nếu ba mẹ đã lạc mất nhau rồi thì con hãy mạnh mẽ lên nhé!". Trà Ngọc Hằng nhắn nhủ với con gái về ba - Ảnh: FBNV Gu thời trang 'chất như nước cất' của hai mẹ con được dân mạng khen ngợi hết lời - Ảnh: FBNV Dù bạn trai giấu mặt không cho con gái một gia đình trọn vẹn, để cô có một danh phận như bao phụ nữ khác, nhưng Trà Ngọc Hằng vẫn tôn trọng và không hề ca thán hay trách móc.

Cuối năm 2018, chân dài này công khai chuyện làm mẹ đơn thân với công chúng. Dù hết yêu nhưng cô và bạn trai vẫn xem nhau là tri kỷ. Anh vẫn chu cấp tiền phụ cô nuôi con nhưng cho bao nhiêu tùy ý. Ngoài công việc, cô dành nhiều thời gian để bên cạnh và chăm sóc bé cưng - Ảnh: FBNV Trà Ngọc Hằng mong con thứ lỗi cho những vụng về của mình khi lần đầu làm mẹ: "Mẹ hiểu cảm giác không có ba là như thế nào. Những năm tháng tuổi thơ chông chênh vô định, và đầy sự tủi thân... Nhưng con hãy nhớ rằng mẹ luôn bên con dù đoạn đường phía trước rất khó khăn. Mẹ con mình cùng nhau vượt qua tất cả con nha. Vì đây là con đường mẹ mà đáng lẽ lúc đầu mẹ không nên đi... Nhưng không sao con ạ, dù gì mẹ cũng cám ơn vì sự lạc đường của mẹ mà giờ đây mẹ đã có được con.

Lần đầu tiên làm mẹ nên mẹ còn nhiều vụng về lắm phải không con? Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ cố gắng mỗi ngày vì con yêu của mẹ. Xin lỗi con về tất cả con nha. Mẹ yêu con". Hiện tại cô vẫn chưa tiết lộ gương mặt của 'tiểu công chúa'. Nhưng có thể thấy, cô bé khá bụ bẫm, đáng yêu - Ảnh: FBNV Sau khi có con, Trà Ngọc Hằng gần như rút khỏi làng giải trí Việt. Cô dành nhiều thời gian lo cho bé cưng và công việc kinh doanh.

Trà Ngọc Hằng thân thiết với 'tình cũ 10 năm' khi tham gia lễ hội té nước ở Thái Lan Mới đây, Trà Ngọc Hằng đăng tải loạt ảnh bên một người đàn ông lạ được chụp trong kỳ nghỉ ở xứ sở Chùa Vàng.

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