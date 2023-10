Sức khỏe của Như Quỳnh hiện ra sao sau thời gian mất ngủ liên miên và phải dùng tới thuốc an thần?

Nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa qua đã tiết lộ tình trạng sức khỏe của mình sau thời gian bị rối loạn giấc ngủ và phải dùng tới thuốc an thần để chữa trị.

Vừa qua, trong buổi giới thiệu liveshow The best of Như Quỳnh ở TP.HCM, ca sĩ Như Quỳnh đã xuất hiện với diện mạo tươi tắn và rực rỡ. Bên cạnh âm nhạc, khán giả cũng vô cùng quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô.

Như Quỳnh khẳng định sức khỏe của cô đã được cải thiện rất nhiều - Ảnh: Internet

Trước đó, Như Quỳnh từng cho biết cô bị mất ngủ nhiều và phải dùng tới thuốc an thần để cải thiện. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện này, nữ ca sĩ khẳng định sức khỏe của cô đã được cải thiện rất nhiều, có thể sẵn sàng phục vụ khán giả lại ngay.

Bên cạnh đó, Như Quỳnh cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã bên cạnh, động viên và đồng hành với cô vượt qua khó khăn. Nữ ca sĩ còn thể hiện một ca khúc song ca cùng với Mái Tiến Dũng để chứng minh giọng hát của mình không hề bị ảnh hưởng.

Như Quỳnh phủ nhận có hiềm khích với Tố My - Ảnh: Internet

Cũng tại sự kiện lần này, công chúng đã vô cùng bất ngờ khi ca sĩ Tố My được mời tham gia vào liveshow của Như Quỳnh. Trước đó, có nhiều tin đồn hai nghệ sĩ "bằng mặt không bằng lòng" vì Tố My luôn được ví như bản sao của Như Quỳnh.

Nói về tin đồn không hay này, Như Quỳnh cho biết: "Vốn dĩ không có bức tường nào giữa tôi và Tố My. Tố My là ca sĩ tôi ngưỡng mộ vì cô vừa xinh đẹp, vừa có tài năng. Mời được Tố My tham gia chương trình của mình, tôi rất vui. Tôi muốn cho mọi người thấy được dù chúng tôi ở 2 thế hệ nhưng tôi vẫn trân quý những tài năng trẻ".

