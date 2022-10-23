Ca sĩ Như Quỳnh tuổi 52 vẫn cô đơn lẻ bóng, ước mơ nhỏ nhoi là một lần được mặc váy cưới ở đời thật

Hậu trường 23/10/2022 11:04

Ở tuổi 52, đứng trên đỉnh cao danh vọng, ca sĩ Như Quỳnh vẫn canh cánh trong lòng về ước mơ một ngày được mặc váy cưới cho riêng mình.

Vừa qua, ca sĩ Như Quỳnh đã xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình The Khang show của MC Nguyên Khang. Tại đây, nữ danh ca đã có những chia sẻ về sự nghiệp cũng như đời sống cá nhân của mình.

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Ca sĩ Như Quỳnh thừa hưởng được đam mê từ cha mẹ mình - Ảnh: Internet

Như Quỳnh cho biết, cô đã bén duyên với âm nhạc từ sớm vì thừa hưởng được đam mê của nhị vị phụ huynh. Tuy lần đầu lên sân khấu nữ ca sĩ đã bật khóc khi máy quay đến gần nhưng trải qua nhiều năm luyện tập và nỗ lực, Như Quỳnh đã đoạt giải đặc biệt cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1991 với điểm tuyệt đối. Cũng từ đó mà cuộc đời của nữ ca sĩ đã bước sang trang mới, tên tuổi cô nhanh chóng bay cao.

Có một sự nghiệp lẫy lừng mà khó ai bì được, vấn đề tình cảm lại khiến Như Quỳnh buồn khổ. Khi được MC Nguyên Khang hỏi về việc đã từng mặc áo cưới trên sân khấu bao giờ chưa, nữ ca sĩ đáp: "Tôi từng nhiều lần mặc váy cưới trên sân khấu và cảm thật tràn trề hạnh phúc. Tôi đã ước nó sẽ mãi mãi đẹp như vậy nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi”.

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Như Quỳnh cho biết, trước đây cô hay đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình mà không tìm được một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược là do cô đã quá cầu toàn, mong đời đẹp như trên sân khấu mà không nhận ra đó là điều viễn vông.

“Tôi rất muốn sống như một người bình thường nhưng thật khó. Tổ nghiệp đã cho tôi được thăng hoa trong âm nhạc, đổi lại, tôi sẽ có những thiệt thòi. Nhưng tôi luôn nhìn vào đó để biết rằng mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều người khác." - Như Quỳnh chia sẻ.

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Khi được MC Nguyên Khang hỏi: "Nếu một người đàn ông thật lòng yêu thương và bày tỏ tình cảm với chị, chị có đón nhận không?", Như Quỳnh trả lời rằng: "Nếu một người đàn ông đến trước mặt tôi và nói rằng 'Anh yêu em', tôi cũng sẽ sẵn sàng nói: 'Em đã đợi anh, anh còn chờ đợi gì nữa?'.

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