Trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Triệu thường xuyên cập nhật những bức ảnh hở bạo khiến nhiều đấng mày râu đứng ngồi không yên. Vốn sở hữu body chuẩn, đôi chân dài tỷ lệ thuận với cơ thể cùng làn da nâu bóng khỏe khoắn, Minh Triệu rất thích chụp những bộ ảnh khỏa thân hoặc bán khỏa thân.

Không gian chụp hình của người đẹp thường là trong phòng tắm, ngoài ban công, bãi biển hay hồ bơi vắng người. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô nàng nên tiết chế khoe cơ thể để tránh nhận về điều tiếng không hay.