Những bức ảnh khoe da thịt quá đà của siêu mẫu Minh Triệu khiến nhiều người "ngượng chín mặt".
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Trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Triệu thường xuyên cập nhật những bức ảnh hở bạo khiến nhiều đấng mày râu đứng ngồi không yên. Vốn sở hữu body chuẩn, đôi chân dài tỷ lệ thuận với cơ thể cùng làn da nâu bóng khỏe khoắn, Minh Triệu rất thích chụp những bộ ảnh khỏa thân hoặc bán khỏa thân.
Không gian chụp hình của người đẹp thường là trong phòng tắm, ngoài ban công, bãi biển hay hồ bơi vắng người. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô nàng nên tiết chế khoe cơ thể để tránh nhận về điều tiếng không hay.
Siêu mẫu Minh Triệu tên thật là Phạm Đình Minh Triệu, từng đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam năm 2008 và là một chân dài khá đắt show ở các sàn diễn thời trang. Tuy không có nhiều hoạt động nổi bật trong giới giải trí nhưng cô vẫn được xem là người mẫu có tên tuổi, thường được mời chụp ảnh cùng nhiều ngôi sao đình đám như Ngọc Trinh, Kim Lý, Thanh Hằng...
Cách đây ít lâu, Minh Triệu từng bị diễn viên Kim Lý - người yêu Hồ Ngọc Hà từ chối chụp ảnh gần gũi khi cùng hợp tác trong một bộ hình quảng cáo. Thậm chí, nam diễn viên còn nhất quyết không cởi áo khi chụp ảnh vì lo lắng Hồ Ngọc Hà sẽ nổi cơn ghen. Trước cách hành xử của đồng nghiệp, Minh Triệu không buồn mà rất ngưỡng mộ tấm lòng chung thủy của nam thần điển trai này.