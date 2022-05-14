Sau thời gian dài dưỡng bệnh, NS Công Lý đã làm được một việc nhỏ khiến vợ trẻ vui mừng khôn xiết!

Hậu trường 14/05/2022 08:32

Vợ kém tuổi rất chăm chỉ khoe ảnh đời thường của ông xã sau thời gian điều trị bệnh tại nhà.

Nhắc đến nghệ sĩ Công Lý, người hâm mộ nhớ ngay đến hình ảnh "cô Đẩu" vào mỗi đêm giao thừa trên chương trình Táo Quân. Vừa qua, nhiều người không khỏi xót xa trước thông tin nam nghệ sĩ bị ngã nặng và bệnh cũ tái phát khiến anh phải nằm viện điều trị suốt thời gian qua dài và tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Sau khi tình hình sức khoẻ đã ổn định, Công Lý được điều dưỡng tại nhà và có vợ trẻ hết lòng chăm sóc. Trên trang cá nhân của Ngọc Hà có thể thấy, cô khá chăm chỉ khoe ảnh ông xã và cập nhật tình hình sức khoẻ của anh cho bạn bè và người hâm mộ an tâm.

Sau thời gian dài dưỡng bệnh, NS Công Lý đã làm được một việc nhỏ khiến vợ trẻ vui mừng khôn xiết! - Ảnh 1
Suốt thời gian nam nghệ sĩ bị bệnh, vợ trẻ chăm sóc hết mực chu đáo - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, bà xã Công Lý đã có đăng tải hình ảnh mới của ông xã và bày tỏ sự hạnh phúc khi chồng đã có thể làm được việc này sau thời gian dưỡng bệnh. Cụ thể, theo như hình ảnh, nam nghệ sĩ diện trang phục đời thường và rửa bát cho vợ sau khi ăn xong. Điều này khiến vợ trẻ phải bất ngờ thốt lên đầy thích thú: "Ăn xong cũng biết đi dọn. Biết đi rửa cái thìa".

Sau thời gian dài dưỡng bệnh, NS Công Lý đã làm được một việc nhỏ khiến vợ trẻ vui mừng khôn xiết! - Ảnh 2
Sức khoẻ dần hồi phục, Công Lý đã phụ giúp vợ ít việc nhỏ trong nhà - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, trước đó, Ngọc Hà cũng bật mí một thay đổi đặc biệt của ông xã khi đã biết chăm lo cho sức khoẻ của bản thân hơn: "Anh Lý già dạo này điệu lắm. Ốm xong đổi cả khẩu vị ăn uống, thích trái cây và đồ ngọt. Bia rượu giờ không thiết tha".

Sau thời gian dài dưỡng bệnh, NS Công Lý đã làm được một việc nhỏ khiến vợ trẻ vui mừng khôn xiết! - Ảnh 3
Hình ảnh nam nghệ sĩ đi diễn trở lại khiến người hâm mộ phấn khởi - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, sau bao ngày trông ngóng, cư dân mạng đã vui mừng khôn xiết trước thông tin nghệ sĩ công lý đi diễn trở lại. Được biết, đây là một vai diễn hài kịch và cũng là vai diễn đầu tiên sau một thời gian dài nam nghệ sĩ nghỉ dưỡng bệnh. Trong bức ảnh đăng kèm, Công Lý khá rạng rỡ cầm trên tay bó hoa to và vui vẻ chụp hình cùng người hâm mộ.

NS Công Lý tái xuất trở lại sau thời gian dài điều trị sức khoẻ, khán giả vui mừng mong đợi 1 điều

NS Công Lý tái xuất trở lại sau thời gian dài điều trị sức khoẻ, khán giả vui mừng mong đợi 1 điều

Thông tin nam nghệ sĩ Công Lý đi diễn trở lại khiến đông đảo người hâm mộ mừng rỡ.

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