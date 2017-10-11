Sau tất cả, Kim Lý lại vui vẻ tham dự tiệc sinh nhật mẹ Hồ Ngọc Hà, khẳng định mối quan hệ vẫn rất mặn nồng

Hậu trường 11/10/2017 19:31

Sau ồn ào cãi nhau, Hồ Ngọc Hà ngầm khẳng định với cộng đồng mạng về mối quan hệ bền chặt với Kim Lý khi công khai hình ảnh ngọt ngào bên “người tình tin đồn” tại tiệc sinh nhật mẹ.

Mới đây, Kim Lý đăng tải một bức ảnh diện áo sơ mi lịch sự kèm dòng trạng thái: “Chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật” khiến nhiều cư dân mạng được dịp đoán già đoán non.

Kim Lý vui vẻ tham dự tiệc sinh nhật mẹ <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/ho-ngoc-ha.topic'>Hồ Ngọc Hà</a>
Kim Lý đăng ảnh ăn mặc lịch sự kèm dòng trạng thái "Chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật" - Ảnh: Internet

Đặc biệt, nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng, song Kim Lý cho biết đây không phải là sinh nhật của mình.

Ngay sau đó người hâm mộ phát hiện ra hôm qua chính là sinh nhật của mẹ Hồ Ngọc Hà - bà Ngọc Hương. Một dân mạng để lại bình luận: “Sinh nhật mẹ vợ nên tươi luôn anh ha”.

Trong khi người hâm mộ đang suy đoán, Hồ Ngọc Hà đã làm rõ sự việc bằng cách để lại bình luận bên dưới bài viết của nam diễn viên bằng hai bức ảnh Kim Lý biểu cảm ngộ nghĩnh tại tiệc sinh nhật. 

Kim Lý vui vẻ tham dự tiệc sinh nhật mẹ Hồ Ngọc Hà
Trong lúc dân mạng đang đoán già đoán non, Hồ Ngọc Hà lại đăng bức ảnh Kim Lý bên dưới bài viết...

Kim Lý vui vẻ tham dự tiệc sinh nhật mẹ Hồ Ngọc Hà
....nam diễn viên có biểu hiện gương mặt hết sức ngộ nghĩnh - Ảnh: Internet

Những bức ảnh Kim Lý xuất hiện tại tiệc sinh nhật mẹ Hồ Ngọc Hà như một lời ngầm khẳng định cả hai đang rất mặn nồng sau 'sóng gió' cãi nhau giữa đường.

Kim Lý vui vẻ tham dự tiệc sinh nhật mẹ Hồ Ngọc Hà
Trước đó, mẹ Hồ Ngọc Hà cũng đăng ảnh sinh nhật trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Kim Lý vui vẻ tham dự tiệc sinh nhật mẹ Hồ Ngọc Hà
Buổi tiệc được tổ chức khá ấm cúng tại nhà - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   diễn viên Kim Lý Hồ Ngọc Hà Nữ hoàng giải trí

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