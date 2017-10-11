Sau tất cả, Kim Lý lại vui vẻ tham dự tiệc sinh nhật mẹ Hồ Ngọc Hà, khẳng định mối quan hệ vẫn rất mặn nồng

Sau ồn ào cãi nhau, Hồ Ngọc Hà ngầm khẳng định với cộng đồng mạng về mối quan hệ bền chặt với Kim Lý khi công khai hình ảnh ngọt ngào bên “người tình tin đồn” tại tiệc sinh nhật mẹ.

Mới đây, Kim Lý đăng tải một bức ảnh diện áo sơ mi lịch sự kèm dòng trạng thái: “Chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật” khiến nhiều cư dân mạng được dịp đoán già đoán non.

Đặc biệt, nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng, song Kim Lý cho biết đây không phải là sinh nhật của mình.

Ngay sau đó người hâm mộ phát hiện ra hôm qua chính là sinh nhật của mẹ Hồ Ngọc Hà - bà Ngọc Hương. Một dân mạng để lại bình luận: “Sinh nhật mẹ vợ nên tươi luôn anh ha”.

Trong khi người hâm mộ đang suy đoán, Hồ Ngọc Hà đã làm rõ sự việc bằng cách để lại bình luận bên dưới bài viết của nam diễn viên bằng hai bức ảnh Kim Lý biểu cảm ngộ nghĩnh tại tiệc sinh nhật.

Những bức ảnh Kim Lý xuất hiện tại tiệc sinh nhật mẹ Hồ Ngọc Hà như một lời ngầm khẳng định cả hai đang rất mặn nồng sau 'sóng gió' cãi nhau giữa đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tat-ca-kim-ly-lai-vui-ve-tham-du-tiec-sinh-nhat-me-ho-ngoc-ha-khang-dinh-moi-quan-he-van-rat-man-nong-247074.html