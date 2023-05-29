Sau màn diện bikini 'thiếu mảnh', Ngọc Trinh tiếp tục khiến fan 'ná thở' khi diện style lạ, nhan sắc trong trẻo là điểm nhấn!

Hậu trường 29/05/2023 13:49

Ngọc Trinh tiếp tục khiến phen fan sắc đẹp một phen "ná thở" khi chia sẻ clip hậu trường chụp ảnh ngoài biển.

Ngọc Trinh xứng danh "nữ hoàng nội y" khi không ngại khoe trọn hình thể trong các bộ bikini khó nhằn, kiếm người mặc. Vừa qua, khi góp vai trong phim điện ảnh "Chị chị em em 2", người đẹp càng gây sốc hơn khi để lộ cơ thể Full HD không che trên màn ảnh rộng.

Sau màn diện bikini 'thiếu mảnh', Ngọc Trinh tiếp tục khiến fan 'ná thở' khi diện style lạ, nhan sắc trong trẻo là điểm nhấn! - Ảnh 1
Vừa qua, khi góp vai trong phim điện ảnh "Chị chị em em 2", người đẹp gây sốc khi để lộ cơ thể Full HD không che trên màn ảnh rộng

Mới đây nhất, trên Instagram cá nhân, Ngọc Trinh tiếp tục khiến phen fan sắc đẹp một phen "ná thở" khi chia sẻ clip hậu trường chụp ảnh ngoài biển. Cụ thể, "nữ hoàng nội y" diện một thiết kế khá độc lạ với phần trước là kiểu thắt nút lại với nhau. Đáng chú ý, vòng một của cô nàng được che chắn khá mỏng manh và trông bị o ép đến ná thở.

Sau màn diện bikini 'thiếu mảnh', Ngọc Trinh tiếp tục khiến fan 'ná thở' khi diện style lạ, nhan sắc trong trẻo là điểm nhấn! - Ảnh 2
Sau màn diện bikini 'thiếu mảnh', Ngọc Trinh tiếp tục khiến fan 'ná thở' khi diện style lạ, nhan sắc trong trẻo là điểm nhấn! - Ảnh 3
"Nữ hoàng nội y" diện một thiết kế khá độc lạ với phần trước là kiểu thắt nút lại với nhau

Bên cạnh đó, nhan sắc của Ngọc Trinh lại tiếp tục ghi điểm. Cô nàng cân mọi góc quay và cuốn hút qua từng đường nét trên gương mặt.

Sau màn diện bikini 'thiếu mảnh', Ngọc Trinh tiếp tục khiến fan 'ná thở' khi diện style lạ, nhan sắc trong trẻo là điểm nhấn! - Ảnh 4
Sau màn diện bikini 'thiếu mảnh', Ngọc Trinh tiếp tục khiến fan 'ná thở' khi diện style lạ, nhan sắc trong trẻo là điểm nhấn! - Ảnh 5
Nhan sắc Ngọc Trinh ngày càng thăng hạng vượt bậc

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh cũng tung bộ ảnh bán nude quá táo bạo khiến fan đứng ngồi không yên. Theo đó, người đẹp không diện trên mình bộ bikini hai mảnh đầy đủ mà cô đã bỏ cả phần áo để "hòa mình cùng thiên nhiên" rồi dùng tay che chắn "điểm vàng" cơ thể.

Sau màn diện bikini 'thiếu mảnh', Ngọc Trinh tiếp tục khiến fan 'ná thở' khi diện style lạ, nhan sắc trong trẻo là điểm nhấn! - Ảnh 6
 Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh cũng khiến dân tình một phen "đứng ngồi không yên" với màn khoe ảnh bán nude quá táo bạo của mình

 

Mặc dù, sau những màn thân táo bạo cũng không ít lần khiên Ngọc Trinh nhận 'búa rìu dư luận', song cô nàng cho biết không mấy bận tâm. Đồng thời, người đẹp cũng tiết lộ mỗi năm đều thực hiện những bộ ảnh táo bạo như vậy để ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của thời thanh xuân. 

Ngọc Trinh đọ sức nóng mùa hè bằng loạt ảnh bikini 'thiếu mảnh' táo bạo, dùng tay che chắn 'điểm vàng'

Ngọc Trinh đọ sức nóng mùa hè bằng loạt ảnh bikini 'thiếu mảnh' táo bạo, dùng tay che chắn 'điểm vàng'

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh lại tiếp tục khiến dân tình một phen "đứng ngồi không yên" với màn khoe ảnh bán nude quá táo bạo của mình.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh body Ngọc Trinh nữ hoàng nội y ngọc trinh

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