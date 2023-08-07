Sau loạt ồn ào của Ý Nhi, 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung lộ diện với thần sắc nhợt nhạt, còn có hành động lạ ngay trên thảm đỏ?

Mới đây, sự xuất hiện của bà Phạm Kim Dung tại buổi họp báo họp công bố thí sinh và trao sash Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 đã thu hút nhiều sự chú ý.
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Suốt 2 tuần qua, Tân Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là cái tên được bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử hoa hậu bởi những phát ngôn không đúng chuẩn mực, thiếu suy nghĩ và thậm chí được cho là coi thường người khác. Trước bão dư luận, đơn vị chủ quản của nàng hậu, đặc biệt là "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng không tránh được liên luỵ.
Mới đây, sự xuất hiện của bà Phạm Kim Dung tại buổi họp báo họp công bố thí sinh và trao sash Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 đã thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, khi bà bước lên thảm đỏ để chụp hình kỉ niệm thì MC Tun Phạm bắt đầu giới thiệu: "Người phụ nữ được các bạn fan hâm mộ yêu mến đặt tên là 'dì Dung'...".
Ngay lập tức "bà trùm Hoa hậu" đã có hành động lạ ra tín hiệu giống như cho MC ngắt lời và yêu cầu ngừng việc tiếp tục giới thiệu thêm. Netizen liền lập tức đặt nghi vấn, cho rằng có thể bà Phạm Kim Dung đang cố gắng né tránh mọi từ ngữ gây tranh cãi vào trong thời điểm nhạy cảm này. Không chỉ vậy, nhiều người nhận xét thần sắc của "dì Dung" có biểu hiện khác xa ngày thường như có chút lo sợ, gương mặt tái nhợt.
Từ lâu, bà Phạm Kim Dung được biết đến là người phụ nữ đầy quyền lực của nhà Sen Vàng khi chịu trách nhiệm sản xuất hàng loạt những cuộc thi hoa hậu đẳng cấp, có quy mô lớn bậc nhất như Miss Grand Vietnam, Miss World Vietnam, Hoa hậu Việt Nam,... Bà còn được xem là người phát hiện và đào tạo ra những hoa hậu nổi bật như Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thúc Thùy Tiên,...