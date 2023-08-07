Sau loạt ồn ào của Ý Nhi, 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung lộ diện với thần sắc nhợt nhạt, còn có hành động lạ ngay trên thảm đỏ?

Suốt 2 tuần qua, Tân Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là cái tên được bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử hoa hậu bởi những phát ngôn không đúng chuẩn mực, thiếu suy nghĩ và thậm chí được cho là coi thường người khác. Trước bão dư luận, đơn vị chủ quản của nàng hậu, đặc biệt là "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng không tránh được liên luỵ.

Trước bão dư luận chỉ trích Ý Nhi, đơn vị chủ quản của nàng hậu, đặc biệt là "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng không tránh được liên luỵ

Mới đây, sự xuất hiện của bà Phạm Kim Dung tại buổi họp báo họp công bố thí sinh và trao sash Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 đã thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, khi bà bước lên thảm đỏ để chụp hình kỉ niệm thì MC Tun Phạm bắt đầu giới thiệu: "Người phụ nữ được các bạn fan hâm mộ yêu mến đặt tên là 'dì Dung'...".