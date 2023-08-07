Sau loạt ồn ào của Ý Nhi, 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung lộ diện với thần sắc nhợt nhạt, còn có hành động lạ ngay trên thảm đỏ?

Hậu trường 07/08/2023 19:40

Mới đây, sự xuất hiện của bà Phạm Kim Dung tại buổi họp báo họp công bố thí sinh và trao sash Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 đã thu hút nhiều sự chú ý.

Suốt 2 tuần qua, Tân Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là cái tên được bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử hoa hậu bởi những phát ngôn không đúng chuẩn mực, thiếu suy nghĩ và thậm chí được cho là coi thường người khác. Trước bão dư luận, đơn vị chủ quản của nàng hậu, đặc biệt là "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng không tránh được liên luỵ.

Sau loạt ồn ào của Ý Nhi, 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung lộ diện với thần sắc nhợt nhạt, còn có hành động lạ ngay trên thảm đỏ? - Ảnh 1
Trước bão dư luận chỉ trích Ý Nhi, đơn vị chủ quản của nàng hậu, đặc biệt là "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng không tránh được liên luỵ

Mới đây, sự xuất hiện của bà Phạm Kim Dung tại buổi họp báo họp công bố thí sinh và trao sash Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 đã thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, khi bà bước lên thảm đỏ để chụp hình kỉ niệm thì MC Tun Phạm bắt đầu giới thiệu: "Người phụ nữ được các bạn fan hâm mộ yêu mến đặt tên là 'dì Dung'...".

Sau loạt ồn ào của Ý Nhi, 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung lộ diện với thần sắc nhợt nhạt, còn có hành động lạ ngay trên thảm đỏ? - Ảnh 2
"Bà trùm Hoa hậu" đã có hành động lạ ra tín hiệu giống như cho MC ngắt lời và yêu cầu ngừng việc tiếp tục giới thiệu thêm. 

Ngay lập tức "bà trùm Hoa hậu" đã có hành động lạ ra tín hiệu giống như cho MC ngắt lời và yêu cầu ngừng việc tiếp tục giới thiệu thêm. Netizen liền lập tức đặt nghi vấn, cho rằng có thể bà Phạm Kim Dung đang cố gắng né tránh mọi từ ngữ gây tranh cãi vào trong thời điểm nhạy cảm này. Không chỉ vậy, nhiều người nhận xét thần sắc của "dì Dung" có biểu hiện khác xa ngày thường như có chút lo sợ, gương mặt tái nhợt. 

Sau loạt ồn ào của Ý Nhi, 'bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung lộ diện với thần sắc nhợt nhạt, còn có hành động lạ ngay trên thảm đỏ? - Ảnh 3
Không chỉ vậy, nhiều người còn nhận xét thần sắc của "dì Dung" có biểu hiện khác xa ngày thường như có chút lo sợ, gương mặt tái nhợt

Từ lâu, bà Phạm Kim Dung được biết đến là người phụ nữ đầy quyền lực của nhà Sen Vàng khi chịu trách nhiệm sản xuất hàng loạt những cuộc thi hoa hậu đẳng cấp, có quy mô lớn bậc nhất như Miss Grand Vietnam, Miss World Vietnam, Hoa hậu Việt Nam,... Bà còn được xem là người phát hiện và đào tạo ra những hoa hậu nổi bật như Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thúc Thùy Tiên,...

Sau nhiều yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung đã chính thức lên tiếng!

Sau nhiều yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung đã chính thức lên tiếng!

Mới đây nhất, bà Phạm Kim Dung - CEO của Công ty Sen Vàng - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 chính thức gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của tân Hoa hậu Ý Nhi.

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