Sau cảnh nhai ly 'thủy tinh' trong Lật Mặt 6, Trung Dũng mong muốn có thêm nhiều vai diễn hành động

Diễn viên Trung Dũng có màn hóa thân xuất sắc trong các vai diễn hành động khiến khán giả đôi khi ''thót tim''.

Trung Dũng là cái tên diễn viên đã quá quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim làm mưa làm gió như: Lạc giới, Chuyện tình biển xa, Cánh buồm ảo ảnh, Gạo nếp gạo tẻ, Định mệnh trùng phùng,... Sự tái xuất màn ảnh rộng của nam diễn viên trong phim điện ảnh Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Khác với những tạo hình trên phim Trung Dũng ngoài đời phong độ và đầy cuốn hút tuổi U50 Có thể nói trong Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Trung Dũng đảm nhận vai diễn Khanh là nhân vật nặng tâm lý, bí ẩn và gây ám ảnh cho người xem. Đoạn phim khiến khán giả "sởn gai ốc" là khi anh ngồi trong nhà trọ nhai ly thủy tinh khiến cho miệng chảy máu. Nam diễn viên cho biết bản thân thật sự rất thích các cảnh diễn hành động đầy táo bạo, anh mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều vai diễn tương tự hơn cho mình.

Cảnh nhai thủy tinh khiến khán giả ''sởn da gà'' của Trung Dũng trong Lật mặt 6 Gây ấn tượng mạnh với khán giả không lâu trong vai Khanh, nam diễn viên lại bất ngờ tham gia bộ phim truyền hình Người thầm lặng. Khác với hình ảnh gai góc, lạnh lùng thường thấy, trong dự án truyền hình này, nam diễn viên hóa thành một cảnh sát nỗ lực theo đuổi chính nghĩa. Đây là một vai diễn hành động khi nam diễn viên trong vai thành viên quan trọng của đội phòng chống ma túy, tham gia nhiều vụ vây bắt tội phạm. Nam diễn viên tiếp tục quay trở lại màn ảnh nhỏ tham gia bộ phim Người thầm lặng Nam diễn viên Trung Dũng được khán giả yêu mến và ái mộ tài năng diễn xuất bởi vì anh luôn thoát mình và nhập tâm vào nhân vật hoàn toàn. Anh cảm nhận mình chính là nhân vật đó, sống một cuộc đời đó nhờ thế mà hầu hết không ai quan ngại về các vai diễn được giao cho Trung Dũng.

Trung Dũng vai người chồng khắc khổ hiền lành trong Gạo nếp gạo tẻ Điển hình vai diễn trong phim Lạc giới năm 2014, Trung Dũng từng gây chú ý bởi phát ngôn về giới tính khi tham gia dự án phim điện ảnh Lạc giới. Thời điểm đó khi xem phim nhiều khán giả còn ngỡ rằng nam diễn viên thuộc cộng đồng LGBT vì diễn quá nhập vai nhân vật đến ''sởn da gà''. Màn hóa thân xuất sắc trong phim Lạc giới năm 2014 khiến nhiều người lầm tưởng anh thuộc cộng đồng LGBT Tuy nhiên, khi những đồn thổi về giới tính của diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ ngày càng lan rộng, một lần nữa, diễn viên Trung Dũng lên tiếng đính chính: "Tôi chuẩn men (đàn ông)". Cũng có thời điểm, diễn viên Trung Dũng cho biết đã kết hôn. Trung Dũng chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên hai cậu con trai đáng yêu, thông minh

Trung Dũng đã có chia sẻ chân thành về chuyện làm nghề và hậu trường phim của Lý Hải Trung Dũng được biết đến là 1 trong những diễn viên thực lực và đã đảm nhận qua rất nhiều vai diễn tại thị trường phim ảnh Việt Nam.

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