Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ

Năm 2012, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương kết hôn. Sau một thời gian cặp đôi hạnh phúc đón chào sự ra đời của bé Cà Pháo. Trải qua hai năm mặn nồng, bỗng dưng người ta thấy họ không còn thường xuyên xuất hiện bên nhau. Cho đến đầu năm 2015, Lê Phương và nam diễn viên “Mỹ nhân” khiến dư luận dậy sóng khi liên tục tố nhau với những lời chỉ trích nặng nề. Nữ diễn viên tố chồng lăng nhăng, bài bạc trong khi mình phải vất vả kiếm tiền nuôi con. Cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi sau một thời gian khẩu chiến trên mạng xã hội.

Việc Quách Ngọc Ngoan ly hôn vợ cũ – diễn viên Lê Phương và đến với người mới là đại gia Phượng Chanel từng gặp phải nhiều chỉ trích và là đề tài tốn không ít giấy mực của báo giới. Song trải qua mọi sóng gió, thị phi nam diễn viên vẫn ở bên cạnh Phượng Chanel - bạn gái hơn anh 7 tuổi. Sau ngần ấy năm, cặp đôi vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất.