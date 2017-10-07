Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn 'tình như cái bình' thế này đây

Hậu trường 07/10/2017 17:11

Từng vấp phải nhiều chỉ trích của người hâm mộ nhưng giờ đây Quách Ngọc Ngoan vẫn đang yên ấm bên bạn gái đại gia – Phượng Chanel.

Năm 2012, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương kết hôn. Sau một thời gian cặp đôi hạnh phúc đón chào sự ra đời của bé Cà Pháo. Trải qua hai năm mặn nồng, bỗng dưng người ta thấy họ không còn thường xuyên xuất hiện bên nhau. Cho đến đầu năm 2015, Lê Phương và nam diễn viên “Mỹ nhân” khiến dư luận dậy sóng khi liên tục tố nhau với những lời chỉ trích nặng nề. Nữ diễn viên tố chồng lăng nhăng, bài bạc trong khi mình phải vất vả kiếm tiền nuôi con. Cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi sau một thời gian khẩu chiến trên mạng xã hội.

Việc Quách Ngọc Ngoan ly hôn vợ cũ – diễn viên Lê Phương và đến với người mới là đại gia Phượng Chanel từng gặp phải nhiều chỉ trích và là đề tài tốn không ít giấy mực của báo giới. Song trải qua mọi sóng gió, thị phi nam diễn viên vẫn ở bên cạnh Phượng Chanel - bạn gái hơn anh 7 tuổi. Sau ngần ấy năm, cặp đôi vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất.

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ
Do dư luận quá ‘ồn ào’ về chuyện riêng của mình nên thời gian đầu, nam diễn viên vẫn còn e dè khi xuất hiện cùng bạn gái - Ảnh: Internet

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ
Phải mất một thời gian, Quách Ngọc Ngoan và doanh nhân Phượng Chanel mới công khai bên nhau ở nơi đông người - Ảnh: Internet

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ
Sau nhiều năm bên nhau cả hai vẫn luôn lãng mạn, không ngại thể hiện tình cảm như trước nữa - Ảnh: Internet

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ
Nam diễn viên ‘Vực thẳm chiều trôi’ vẫn luôn ga lăng , yêu chiều bạn gái… Ảnh: Internet

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ
… tháp tùng bạn gái đi khắp nơi - Ảnh: Internet

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ
Anh cũng thường làm thơ để dành tặng người tình Phượng Chanel… Ảnh: Internet

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ
… hay khoe ảnh cả hai tình tứ bên nhau với tần suất khá dày đặc - Ảnh: Internet

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ
Cặp đôi bên nhau trong mỗi sự kiện, thời khắc quan trọng của cuộc đời. Tuy nhiên khi hỏi về chuyện đám cưới, nam diễn viên và bạn gái đại gia đều từ chối trả lời - Ảnh: Internet

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ

Sau bao sóng gió, Quách Ngọc Ngoan – Phượng Chanel vẫn rất tình tứ
Từ khi yêu doanh nhân Phượng Chanel, dường như cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan gắn liền với những chuyến du lịch sang chảnh - Ảnh: Internet

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