Sau 4 năm chia tay Diệp Tiên, Puka lần đầu xác nhận chuyện có bạn trai mới, hé lộ thêm thông tin về danh tính 'nửa kia'!

Hậu trường 16/06/2023 19:14

Về chuyện đời tư, thời gian qua, Puka liên tục bị đồn đoán đang hẹn hò với đàn em Gin Tuấn Kiệt. Trước thông tin này, nữ diễn viên không ít lần tỏ ra tránh né.

Puka hiện là một trong những diễn viên trẻ tài năng của làng giải trí Việt. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả thông qua các vai diễn trong sitcom, web-drama,... hay phủ sóng trên các gameshow truyền hình. Nhờ nét duyên dáng và hài hước, Puka ghi điểm nhất định trong lòng người hâm mộ. 

Về chuyện đời tư, thời gian qua, Puka liên tục bị đồn đoán đang hẹn hò với đàn em Gin Tuấn Kiệt. Trước thông tin này, nữ diễn viên không ít lần tỏ ra tránh né. Tuy nhiên, mới đây nhất, cô lần đầu chính thức xác nhận chuyện có bạn trai trước khán giả.

Sau 4 năm chia tay Diệp Tiên, Puka lần đầu xác nhận chuyện có bạn trai mới, hé lộ thêm thông tin về danh tính 'nửa kia'! - Ảnh 1
Mới đây nhất, cô lần đầu chính thức xác nhận chuyện có bạn trai trước khán giả

Cô chia sẻ: "Nếu mà hỏi thì cũng chia sẻ thật lòng với mọi người rằng Puka cũng có bồ rồi. Cũng lớn, trên hàng ba rồi nên bây giờ cũng đến tuổi yêu, mà thực ra là quá tuổi yêu rồi chứ nên là... có bồ rồiPuka cũng lớn rồi, đâu phải con gái 18 - 20 đâu mà phải giấu, Puka có người yêu rồi và người yêu Puka cũng hiểu về mọi mặt. Hầu như người yêu Puka không ghen tuông với bất kỳ ai và hiểu công việc của Puka là phải cần như vậy. Còn chuyện cưới xin thì cho Puka xin được giữ lại".  

Sau 4 năm chia tay Diệp Tiên, Puka lần đầu xác nhận chuyện có bạn trai mới, hé lộ thêm thông tin về danh tính 'nửa kia'! - Ảnh 2
Thời gian qua, Puka liên tục bị đồn đoán đang hẹn hò với đàn em Gin Tuấn Kiệt

Đồng thời, Puka cũng hé lộ thích người người cùng ngành, cô nói: "Puka từng chia sẻ là chỉ thích quen người trong ngành, không thích quen người ngoài ngành, thế nhưng cuộc đời đưa đẩy, hữu duyên, dính đâu thì dính... Thế nhưng khi tình yêu đủ độ chín và tôi cảm thấy sẵn sàng thì sẽ chia sẻ với mọi người".

Qua lời xác nhận của nữ diễn viên, dù không nói rõ danh tính "nửa kia" nhưng nhiều người lập tức réo gọi Gin Tuấn Kiệt. Bởi thời gian qua, cả 2 luôn bị bắt gặp nhiều "hint" hẹn hò rõ mồn một như mặc đồ đôi hay về ra mắt ra đình,...

Sau 4 năm chia tay Diệp Tiên, Puka lần đầu xác nhận chuyện có bạn trai mới, hé lộ thêm thông tin về danh tính 'nửa kia'! - Ảnh 3
Puka cũng hé lộ thích người người cùng ngành

Trước đó, trong bài phỏng vấn, khi được hỏi về Gin Tuấn Kiệt, Puka đã thổ lộ: "Tôi và Gin Tuấn Kiệt có cùng nhau tham gia một chương trình thực tế, may mắn chúng tôi được khán giả yêu thích và ghép đôi, vì thế mà nhất cử nhất động của 2 đứa đều được mọi người để ý. Tuy nhiên, tôi thấy buồn cười khi bị soi bí mật hẹn hò với Gin. Những món đồ tôi dùng không phải là hàng đắt đỏ hay hàng phiên bản giới hạn có 1-2 cái mà đó là những món đồ có mặt trên khắp các cửa hàng và rất dễ mua được. Đôi khi vô tình trùng, hoặc hao hao giống hoặc có khi tôi soi và chẳng thấy giống nhau nhưng mọi người vẫn nhất nhất cho rằng đó là bằng chứng tôi và Gin dùng đồ đôi.

Nhưng việc soi mang đồ giống nhau tôi thấy bình thường, chẳng phải bằng chứng hẹn hò gì. Tôi cũng hay mang giày giống Quang Trung, giống Anh Đức rồi đội nón giống Jun Phạm. Quá trời thứ sao mọi người không soi, chắc hôm nào tôi phải tự tung bằng chứng lên. Cũng chính vì mọi người soi Gin với tôi, nên giờ đi đâu tôi cũng bị trêu, nhất là bị anh Trường Giang trêu. Puka vừa tan vỡ một cuộc tình trong lứa tuổi không còn trẻ lắm nên chắc mọi người cũng mong sớm ổn định lại. Họ nghĩ tôi cô đơn, cần tình yêu nên thương mà mai mối đó thôi".

Sau 4 năm chia tay Diệp Tiên, Puka lần đầu xác nhận chuyện có bạn trai mới, hé lộ thêm thông tin về danh tính 'nửa kia'! - Ảnh 4
Puka cũng từng lên tiếng phủ nhận tin cưới Gin Tuấn Kiệt hay sống cùng nhà với đàn em

Đồng thời, Puka cũng từng lên tiếng phủ nhận tin cưới Gin Tuấn Kiệt hay sống cùng nhà với đàn em. Nữ diễn viên bức xúc bày tỏ: "Tụi em chỉ mong được quan tâm đến những sản phẩm tụi em làm ra. Những gì tụi em đóng góp. Chứ còn những chuyện cá nhân tụi em đâu có làm gì để phải bị réo tên suốt như vậy. Và điều quan trọng là không có thật".

Trước khi vướng tin đồn với Gin Tuấn Kiệt, Puka từng được ngưỡng mộ bởi mối tình đẹp 3 năm gắn bó với Diệp Tiên. Trong 3 năm yêu đương, Puka và Diệp Tiên thường chia sẻ hình ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân, sóng truyền hình.  

Sau 4 năm chia tay Diệp Tiên, Puka lần đầu xác nhận chuyện có bạn trai mới, hé lộ thêm thông tin về danh tính 'nửa kia'! - Ảnh 5
Trước khi vướng tin đồn với Gin Tuấn Kiệt, Puka từng được ngưỡng mộ bởi mối tình đẹp 3 năm gắn bó với Diệp Tiên

Tuy nhiên, năm 2019, cặp đôi xác nhận cả hai đã chia tay từ tháng 4 vì xảy ra nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết. Dù vậy, sau khi chia tay, cả hai vẫn có thể trò chuyện và coi nhau như bạn bè. Từ đó đến nay, Puka vẫn chưa từng công khai việc hẹn hò với bất kì người nào.

Không còn 'úp mở' chuyện yêu đương, Puka - Gin Tuấn Kiệt mượn chương trình 'tán tỉnh' nhau

Không còn 'úp mở' chuyện yêu đương, Puka - Gin Tuấn Kiệt mượn chương trình 'tán tỉnh' nhau

Puka và Gin Tuấn Kiệt là một trong số những cặp đôi có chuyện tình ''úp mở'' khiến người hâm mộ thích thú ''đứng ngồi không yên''.

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