Sau 3 năm hẹn hò, một sao nữ Vbiz chính thức 'chốt đơn' ngày cưới với một nam doanh nhân vào tuần sau?

Hậu trường 28/02/2023 16:28

Bên cạnh sự nghiệp gặt hái nhiều thành công, cô nàng cũng được nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình yêu đẹp.

Kathy Uyên được biết đến là một nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu và cả MC người Mỹ gốc Việt. Cô từng đoạt được giải thưởng Cánh diều vàng 2008 cho vai nữ phụ xuất sắc nhất và Cánh diều vàng 2013 cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Với những năm hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ, tên tuổi của Kathy Uyên giờ đây cũng đã có được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Việt.

Bên cạnh sự nghiệp gặt hái nhiều thành công, cô nàng cũng được nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình yêu đẹp với doanh nhân Vũ Ly Việt. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã có khoảng 3 năm hẹn hò mặn nồng và chính thức đính hôn vào tháng 2/2022. Sau đó 6 tháng, gia đình Kathy Uyên chào đón thêm bé Ashton Hoàng Nam Vũ – con trai đầu lòng.

Sau 3 năm hẹn hò, một sao nữ Vbiz chính thức 'chốt đơn' ngày cưới với một nam doanh nhân vào tuần sau? - Ảnh 1
Thời điểm đầu năm 2022, cô nàng cũng đã được nửa kia của mình cầu hôn rất lãng mạn - Ảnh: FBNV

Bất ngờ hơn, tối 27/2, trên Story cá nhân, một người bạn của Kathy Uyên vô tình đăng tải khoảnh khắc nữ diễn viên đang trò chuyện cùng người bạn trai của mình. Đáng chú ý nhất chính là dòng chia sẻ: "Chúng tôi đã sẵn sàng có 1 đám cưới vào tuần này".

Sau 3 năm hẹn hò, một sao nữ Vbiz chính thức 'chốt đơn' ngày cưới với một nam doanh nhân vào tuần sau? - Ảnh 2
Bài đăng khiến người hâm mộ nghi vấn đám cưới của Kathy Uyên sẽ diễn ra vào tuần sau - Ảnh: Chụp màn hình

Sau câu nói của người bạn này, cả Kathy Uyên và bạn trai đều để lộ biểu cảm rất vui vẻ và tràn đầy sự hạnh phúc. Không chỉ vậy, họ còn cười tươi và vẫy tay chào ống kính. Hành động này như ngầm xác nhận chuyện cả hai sắp về chung một nhà. Trước đó, cả Kathy Uyên lẫn Vũ Ly Việt vẫn giữ im lặng, không bật mí về lễ cưới trong tương lai.

Sau 3 năm hẹn hò, một sao nữ Vbiz chính thức 'chốt đơn' ngày cưới với một nam doanh nhân vào tuần sau? - Ảnh 3
Kathy Uyên đang là mẹ bỉm chăm sóc nhóc tì đầu lòng - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, Kathy Uyên cũng đã thông báo tin vui rằng cô đã hạ sinh nhóc tì nặng hơn 3 kg. Bé là một quý tử cực kì kháu khỉnh, có tên là Ashton. Trước đó, vào thời điểm đầu năm 2022, cô nàng cũng đã được nửa kia của mình cầu hôn rất lãng mạn.

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Hơn 10 ngày kể từ khi hạ sinh quý tử đầu lòng, mới đây tình hình sức khỏe của Kathy Uyên đã được cải thiện hơn trước rất nhiều.

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