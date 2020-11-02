Sau 2 năm ly hôn, Phạm Quỳnh Anh ‘tái hợp’ chồng cũ Quang Huy vì nguyên nhân này

Dù đã ly hôn nhưng nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy vẫn cùng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của con gái lớn.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật tròn 8 tuổi của con gái lớn Bella – Tuệ Lâm. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Gia đình hội ngộ mừng sinh nhật chị hai Tuệ Lâm của mẹ tròn 8 tuổi. Mong con luôn bình yên trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Cảm ơn những lời chúc của cả nhà dành cho con gái trong ngày mừng con tuổi mới”.

Con gái lớn của Phạm Quỳnh Anh - bé Bella - Ảnh: FB

Cả hai cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc chia sẻ, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy đã cùng nhau đến trường học của Tuệ Lâm để tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái với các bạn cùng lớp. Bé Tuệ Lâm nhận được nhiều lời khen ngợi vì ngày càng cao lớn phổng phao và xinh xắn.

Được biết sau khi bố mẹ ly hôn, Tuệ Lâm sống cùng Quang Huy, còn bé Tuệ An được Phạm Quỳnh Anh chăm sóc. Dẫu vậy, hai chị em vẫn luôn nhận được tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Trong những ngày đặc biệt của các con, nữ ca sĩ và chồng cũ luôn cố gắng thu xếp thời gian để có mặt.

Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn - Ảnh: FB

Giọng ca “Bụi bay vào mắt” cho biết dù đã đường ai nấy đi nhưng cô và Quang Huy vẫn giữ mối quan hệ tốt, như những người thân trong gia đình. Cả hai luôn cố gắng quan tâm đến các con để Tuệ Lâm và Tuệ An cảm nhận trọn vẹn sự yêu thương của bố mẹ. Bên cạnh đó, cả hai cũng thường xuyên trao đổi cách nuôi dạy con sao cho tốt nhất.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ gửi nhiều lời chúc sinh nhật đến con gái Phạm Quỳnh Anh: “Chúc mừng sinh nhật Tuệ Lâm. Chúc em mọi điều hạnh phúc!”, “Chúc con luôn ngoan khỏe, thông minh nhanh nhẹn!”, “Chúc con gái thêm tuổi mới xinh đẹp và học chăm ngoan nhé”, “Chúc mừng sinh nhật con gái chị Quỳnh Anh nhé”…

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