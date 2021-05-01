Sao Việt ở trời Tây: Trồng toàn rau trái quê hương, bầu, bí, cóc, xoài thứ nào cũng có để ‘đỡ nhớ quê’

Hậu trường 01/05/2021 08:04

Rất nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên với cuộc sống của sao Việt ở hải ngoại, trong biệt phủ sang trọng lại có mảnh vườn quê hương, với cây chuối, dây bầu, dây bí hay các loại rau đậm chất Việt vô cùng mát mắt.

Cuộc sống xa quê hương nhiều năm khiến bất kỳ ai cũng mang trong lòng nỗi nhớ nhung da diết, các sao Việt ở nước ngoài cũng vậy. Để vơi bớt nỗi nhớ ấy, các nghệ sĩ hải ngoại đã trồng những loại rau xanh, cây ăn trái của Việt Nam ngay tại khu vườn nhà mình.

Nhà của nam ca sĩ Bằng Kiều

Sau khi định cư ở Mỹ gần 20 năm, Bằng Kiều đã "tậu" cho mình và gia đình một căn biệt thự sang trọng cùng khu vườn rộng rãi đủ để anh thỏa sức trồng trọt các loại rau sạch, hoa và đặc biệt là rất nhiều cây ăn quả. Bên cạnh các loại cây ăn quả gốc Mỹ, nam ca sĩ còn trồng nhiều loại cây mang hương vị quê nhà. 

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Mẹ Bằng Kiều là người chăm sóc chính cho khu vườn - Ảnh: FBNV
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Nam ca sĩ cũng thường xuyên thu hoạch hoa quả trong vườn - Ảnh: FBNV
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Cây bưởi sai trái trong vườn nhà Bằng Kiều - Ảnh: FBNV
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Nhiều khán giả vô cùng ngạc nhiên khi anh trồng cả cây khế Việt Nam trên đất Mỹ - Ảnh: FBNV
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Cây quýt trĩu quả khi vào mùa - Ảnh: FBNV

Khu vườn bên trong "dinh thự" của Bằng Kiều trồng rất nhiều hoa quả Việt Nam, trong đó có thể kế đến như táo ta, quýt, bưởi, khế... Khu vườn được một tay mẹ nam ca sĩ chăm sóc tỉ mỉ.

Bằng Kiều thường mời những người bạn thân đến thăm và thưởng thức những loại hoa quả này. Nhiều sao Việt như Thanh Thảo, Hồng Nhung, Minh Tuyết đã từng đến và đều bày tỏ sự bất ngờ và ngưỡng mộ mẹ Bằng Kiều về khoản chăm sóc cây cối.

Tổ ấm của Ngọc Lễ - Phương Thảo

Ngọc Lễ - Phương Thảo là những ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt, sau khi rời Việt Nam cặp vợ chồng đã có cuộc sống viên mãn ở Mỹ.

Mang nỗi nhớ quê hương đến xứ sở cờ hoa, Ngọc Lễ - Phương Thảo đã nảy ra ý định làm một khu vườn trồng rau cho đỡ nhớ Việt Nam.

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Cuộc sống bình dị của cặp vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Lễ - Phương Thảo - Ảnh: FBNV

Được biết, chi phí để thuê người làm vườn ở Mỹ không hề rẻ nên cặp vợ chồng đã tự tay trồng và chăm sóc nhiều hoa trái trong vườn nhà để có thực phẩm sạch cho gia đình.

"Ở California, khí hậu ấm áp nên dễ trồng trọt. Người Việt tại đây hầu như ai cũng trồng ít nhiều, chủ yếu là những giống rau củ Việt Nam cho thấy không khí quê nhà" - Phương Thảo cho biết.

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Phương Thảo cho biết trồng rau xanh để thấy có không khí quê nhà - Ảnh: FBNV
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Cây trái, rau củ trong vườn đều do Ngọc Lễ và Phương Thảo tự tay trồng lấy - Ảnh: FBNV
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Cây ăn trái sai quả của nhà nam ca sĩ Ngọc Lễ - Ảnh: FBNV

Vườn nhà của ca sĩ Hương Lan

Ngôi nhà của vợ chồng ca sĩ Hương Lan ở California, Mỹ có tổng diện tích gần 1.000m2. Trong đó, nhà ở chiếm khoảng 360m2, còn lại là khoảng đất trồng trọt cả mặt tiền và sân sau nhà. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, cô và ông xã bắt đầu làm vườn từ năm 2017.

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Vợ chồng nữ ca sĩ Hương Lan cùng nhau xây dựng khu vườn vào năm 2017 - Ảnh: FBNV
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Cây ổi đang hồi ra trái vô cùng tươi mắt - Ảnh: FBNV
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Trong bữa ăn của hầu hết người Việt đều không thể thiếu ớt, vì vậy nữ ca sĩ trồng hẳn 1 cây trong vườn - Ảnh: FBNV
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Khóm rau quế tươi tốt trên đất Mỹ - Ảnh: FBNV
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Hương Lan cho biết hầu hết trong vườn đều là những loại cây quen thuộc của người Việt như: Rau dền, mồng tơi, rau đắng, tía tô, kinh giới - Ảnh: FBNV

Ai từng xem qua khu vườn nhà nữ ca sĩ cũng đều thốt lên "quá giống khung cảnh Việt Nam". Để có được khu vườn xanh mướt này, Hương Lan và ông xã đã cần mẫn làm đất, gieo hạt và bổ sung số lượng cây trồng từng chút từng chút. Với những việc nặng nhọc, vợ chồng cô thuê người hỗ trợ nhưng phần lớn vẫn tự tay làm hết.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, cô và chồng chỉ trồng được những loại rau ăn hàng ngày, vì quỹ đất không cho phép nên không thể trồng nhiều loại cây ăn quả lâu năm.

Tiểu Vy phẫn nộ trường hợp bé gái bị xâm hại ở BR-VT: '5 tuổi - độ tuổi vẫn còn ngây thơ, chưa đủ nhận thức để biết rằng mình đang bị kẻ xấu lạm dụng'

Tiểu Vy phẫn nộ trường hợp bé gái bị xâm hại ở BR-VT: '5 tuổi - độ tuổi vẫn còn ngây thơ, chưa đủ nhận thức để biết rằng mình đang bị kẻ xấu lạm dụng'

Mới đây, hoa hậu Trần Tiểu Vy đã chia sẻ trên facebook cá nhân hình ảnh cô cùng bạn bè đến thăm hỏi động viên gia đình bé gái 5 tuổi bị xâm hại và bóp cổ chết tại BR-VT.

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Từ khóa:   Ngọc Lễ Bằng Kiều Hương Lan

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