Sao Việt ở trời Tây: Trồng toàn rau trái quê hương, bầu, bí, cóc, xoài thứ nào cũng có để ‘đỡ nhớ quê’

Sau khi định cư ở Mỹ gần 20 năm, Bằng Kiều đã "tậu" cho mình và gia đình một căn biệt thự sang trọng cùng khu vườn rộng rãi đủ để anh thỏa sức trồng trọt các loại rau sạch, hoa và đặc biệt là rất nhiều cây ăn quả. Bên cạnh các loại cây ăn quả gốc Mỹ, nam ca sĩ còn trồng nhiều loại cây mang hương vị quê nhà.

Cuộc sống xa quê hương nhiều năm khiến bất kỳ ai cũng mang trong lòng nỗi nhớ nhung da diết, các sao Việt ở nước ngoài cũng vậy. Để vơi bớt nỗi nhớ ấy, các nghệ sĩ hải ngoại đã trồng những loại rau xanh, cây ăn trái của Việt Nam ngay tại khu vườn nhà mình.

Bằng Kiều thường mời những người bạn thân đến thăm và thưởng thức những loại hoa quả này. Nhiều sao Việt như Thanh Thảo, Hồng Nhung, Minh Tuyết đã từng đến và đều bày tỏ sự bất ngờ và ngưỡng mộ mẹ Bằng Kiều về khoản chăm sóc cây cối.

Khu vườn bên trong "dinh thự" của Bằng Kiều trồng rất nhiều hoa quả Việt Nam, trong đó có thể kế đến như táo ta, quýt, bưởi, khế... Khu vườn được một tay mẹ nam ca sĩ chăm sóc tỉ mỉ.

Tổ ấm của Ngọc Lễ - Phương Thảo

Ngọc Lễ - Phương Thảo là những ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt, sau khi rời Việt Nam cặp vợ chồng đã có cuộc sống viên mãn ở Mỹ.

Mang nỗi nhớ quê hương đến xứ sở cờ hoa, Ngọc Lễ - Phương Thảo đã nảy ra ý định làm một khu vườn trồng rau cho đỡ nhớ Việt Nam.

Cuộc sống bình dị của cặp vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Lễ - Phương Thảo - Ảnh: FBNV

Được biết, chi phí để thuê người làm vườn ở Mỹ không hề rẻ nên cặp vợ chồng đã tự tay trồng và chăm sóc nhiều hoa trái trong vườn nhà để có thực phẩm sạch cho gia đình.

"Ở California, khí hậu ấm áp nên dễ trồng trọt. Người Việt tại đây hầu như ai cũng trồng ít nhiều, chủ yếu là những giống rau củ Việt Nam cho thấy không khí quê nhà" - Phương Thảo cho biết.

Phương Thảo cho biết trồng rau xanh để thấy có không khí quê nhà - Ảnh: FBNV

Cây trái, rau củ trong vườn đều do Ngọc Lễ và Phương Thảo tự tay trồng lấy - Ảnh: FBNV

Cây ăn trái sai quả của nhà nam ca sĩ Ngọc Lễ - Ảnh: FBNV

Vườn nhà của ca sĩ Hương Lan

Ngôi nhà của vợ chồng ca sĩ Hương Lan ở California, Mỹ có tổng diện tích gần 1.000m2. Trong đó, nhà ở chiếm khoảng 360m2, còn lại là khoảng đất trồng trọt cả mặt tiền và sân sau nhà. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, cô và ông xã bắt đầu làm vườn từ năm 2017.

Vợ chồng nữ ca sĩ Hương Lan cùng nhau xây dựng khu vườn vào năm 2017 - Ảnh: FBNV

Cây ổi đang hồi ra trái vô cùng tươi mắt - Ảnh: FBNV

Trong bữa ăn của hầu hết người Việt đều không thể thiếu ớt, vì vậy nữ ca sĩ trồng hẳn 1 cây trong vườn - Ảnh: FBNV

Khóm rau quế tươi tốt trên đất Mỹ - Ảnh: FBNV

Hương Lan cho biết hầu hết trong vườn đều là những loại cây quen thuộc của người Việt như: Rau dền, mồng tơi, rau đắng, tía tô, kinh giới - Ảnh: FBNV

Ai từng xem qua khu vườn nhà nữ ca sĩ cũng đều thốt lên "quá giống khung cảnh Việt Nam". Để có được khu vườn xanh mướt này, Hương Lan và ông xã đã cần mẫn làm đất, gieo hạt và bổ sung số lượng cây trồng từng chút từng chút. Với những việc nặng nhọc, vợ chồng cô thuê người hỗ trợ nhưng phần lớn vẫn tự tay làm hết.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, cô và chồng chỉ trồng được những loại rau ăn hàng ngày, vì quỹ đất không cho phép nên không thể trồng nhiều loại cây ăn quả lâu năm.