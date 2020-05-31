Rời xa làng giải trí, cuộc sống của Lý Thanh Thảo khi kết hôn lần 2 với chồng Tây ra sao?

Lý Thanh Thảo từng là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Cô tạo ấn tượng khi tham gia vào loạt phim như: Mùi ngò gai, Hương phù sa, Vòng xoáy tình yêu... Tuy nhiên những năm gần đây, khán giả không còn thấy cô xuất hiện trên sóng truyền hình hay các dự án phim mới.

Tái hôn năm 2018, Lý Thanh Thảo được chồng Hà Lan yêu thương hết mực - Ảnh: FB

Cô gần như không tham gia bất kỳ hoạt động nào của showbiz Việt hơn 5 năm qua - Ảnh: FB

Sau khi thất bại cuộc hôn nhân đầu tiên với chồng Việt kiều vào năm 2011, Lý Thanh Thảo một mình bươn chải nuôi con trai Gia Khánh. Sau đó, cô gặp người chồng hiện tại và cùng anh xây dựng hạnh phúc mới. Giữa năm 2018, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới. Hiện tại, nữ diễn viên phim "Mùi ngò gai" và chồng đã có một cậu con trai chung kháu khỉnh.