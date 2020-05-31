Rời xa làng giải trí, cuộc sống của Lý Thanh Thảo khi kết hôn lần 2 với chồng Tây ra sao?

Hậu trường 31/05/2020 09:14

Sau khi đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, Lý Thanh Thảo may mắn tìm được hạnh phúc mới bên ông xã ngoại quốc và có cuộc sống rất viên mãn.

Thanh Thảo từng là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Cô tạo ấn tượng khi tham gia vào loạt phim như: Mùi ngò gai, Hương phù sa, Vòng xoáy tình yêu... Tuy nhiên những năm gần đây, khán giả không còn thấy cô xuất hiện trên sóng truyền hình hay các dự án phim mới.

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Tái hôn năm 2018, Lý Thanh Thảo được chồng Hà Lan yêu thương hết mực - Ảnh: FB
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Cô gần như không tham gia bất kỳ hoạt động nào của showbiz Việt hơn 5 năm qua - Ảnh: FB

Sau khi thất bại cuộc hôn nhân đầu tiên với chồng Việt kiều vào năm 2011, Lý Thanh Thảo một mình bươn chải nuôi con trai Gia Khánh. Sau đó, cô gặp người chồng hiện tại và cùng anh xây dựng hạnh phúc mới. Giữa năm 2018, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới. Hiện tại, nữ diễn viên phim "Mùi ngò gai" và chồng đã có một cậu con trai chung kháu khỉnh.

Chồng thứ 2 rất yêu thương Thanh Thảo và quan tâm con trai riêng của cô như ruột thịt. Trên trang cá nhân, chân dài họ Lý thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình hạnh phúc khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ.

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Chồng ngoại quốc hết lòng thương yêu 2 con, không phân biệt con chung con riêng - Ảnh: FB
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Khoảnh khắc bình yên của gia đình nữ diễn viên 'Mùi ngò gai' - Ảnh: FB
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Chồng ngoại quốc là chàng rể quý của gia đình Thanh Thảo - Ảnh: FB

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Nụ cười rạng rỡ của nữ diễn viên cho thấy cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại - Ảnh: FB

Hiện Thanh Thảo đã rút lui khỏi showbiz Việt, chuyên tâm vun vén cho tổ ấm nhỏ và chăm sóc chồng con. Bên cạnh đó, cô còn kinh doanh online để phụ ông xã lo kinh tế. 

Từ khóa:   Thanh Thảo diễn viên Thanh Thảo diễn viên Lý Thanh Thảo

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