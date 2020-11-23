Rò rỉ hậu trường chụp ảnh cưới, Hà Hồ và Kim Lý liên tục ôm hôn khiến dân tình bấn loạn

Hậu trường 23/11/2020 10:26

Những khoảnh khắc hiếm hoi hé lộ hậu trường chụp ảnh cưới của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Sau khi hạ sinh cặp đôi trai gái Leon và Lisa, Hồ Ngọc Hà đón nhận thêm niềm hạnh phúc khi được Kim Lý cầu hôn ngay tại bệnh viện. Hơn 3 năm bên nhau, màn cầu hôn của cặp đôi hot nhất Vbiz nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cả hai.

Mới đây, một người bạn của Hà Hồ và Kim Lý đã hé lộ những hình ảnh hậu trường chụp hình cưới đầu tiên của cặp đôi. Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, cả hai không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật khiến ai cũng phải “lịm tim”.

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Hà Hồ và Kim Lý dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong hậu trường chụp ảnh cưới - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, có thể thấy dù mới hạ sinh hai nhóc tỳ nhưng Hà Hồ vẫn giữ được nhan sắc mặn mà và vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Hiện tại, phía cặp đôi vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin gì về ngày trọng đại.

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Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi tới thời khắc Hà Hồ mặc váy cưới, chính thức lên xe hoa với Kim Lý – Ảnh: Internet

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Khoảnh khắc xinh đẹp của Hà Hồ trong chiếc váy cưới - Ảnh: IG

Trước đó, giọng ca Cả một trời thương nhớ từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng ảnh diện váy cưới lộng lẫy lên trang Instagram cá nhân. Người hâm mộ vô cùng mong chờ vào một hôn lễ cổ tích trong tương lai của cặp đôi: “Mong ngày này quá”, “Chúc mừng anh chị”, “Huhu, ngày này cuối cùng cũng đến rồi”, “Chờ đợi ngày chị mặc váy cưới”, “Chị Hà mặc váy cưới đẹp quá”…

Từ khóa:   Hà Hồ và Kim Lý ca sĩ Hồ Ngọc Hà Hà Hồ chụp ảnh cưới

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