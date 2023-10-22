Quốc Nghiệp làm việc với cơ quan chức năng, khẳng định không mượn vụ việc của Ngọc Trinh để thu hút dư luận

Hậu trường 22/10/2023 13:32

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Quốc Nghiệp cho biết anh và anh trai biểu diễn theo hợp đồng với các đơn vị đối tác.

Theo thông tin từ Thanh Niên, chiều 21/10, mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip 2 anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn chồng đầu khi chạy xe. Đoạn clip nhận nhiều ý kiến trái chiều vì xuất hiện 2 ngày sau khi Ngọc Trinh bị bắt cũng xuất phát từ những clip tương tự.

Trước đó, 2 anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp có khả năng biểu diễn chồng đầu di chuyển và lập các thành tích trên sân khấu lớn nhỏ. Nhưng việc hai anh em chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm và biểu diễn chồng đầu là cực kỳ nguy hiểm.

Quốc Nghiệp làm việc với cơ quan chức năng, khẳng định không mượn vụ việc của Ngọc Trinh để thu hút dư luận - Ảnh 1
Phần biểu diễn nhận nhiều ý kiến trái chiều 

Trong đoạn clip, dù có dòng chữ "Được thực hiện bởi nghệ sĩ biểu diễn xiếc chuyên nghiệp trong một khu vực được kiểm soát. Vui lòng không thử theo dưới bất kỳ hình thức nào". Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhanh chóng chỉ ra điểm giống nhau với clip của Ngọc Trinh cũng có dòng cảnh báo tương tự.

Đến tối 21/10, trên trang YouTube có tên hãng xe đã chuyển về chế độ riêng tư 2 clip của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn chồng đầu khi chạy xe và cả đoạn clip ngắn (short) có nội dung tương tự. Tuy nhiên, clip và hình ảnh biểu diễn nguy hiểm này đã tràn lan trên mạng xã hội.

Dẫn tin từ Người Lao Động, ngay sau đó, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Quốc Nghiệp cho biết anh và anh trai biểu diễn theo hợp đồng với các đơn vị đối tác.

Quốc Nghiệp khẳng định đây không phải là clip mượn sự việc của người mẫu Ngọc Trinh gần đây để thu hút tương tác.

Anh minh chứng bằng một số giấy tờ, hợp đồng thể hiện phía êkip làm phim, diễn viên, nhãn hàng... đã thực hiện ghi hình từ nhiều tháng trước và có kế hoạch trình chiếu trong thời gian này.

Việc biểu diễn màn chồng đầu trên xe máy trong điều kiện "phim trường dã chiến" tại khu chung cư T.V (phường An Khánh, TP Thủ Đức).

Nghệ sĩ này cho biết quá trình quay clip quảng cáo, đoàn phim trang bị công cụ bảo hộ cho nghệ sĩ kỹ lưỡng, có người giám sát, còn nhận được sự hỗ trợ từ phía bảo vệ khu vực chung cư, thực hiện rào chắn, ngăn chặn người lạ tiếp cận phim trường có thể gây nguy hiểm cho các nghệ sĩ.

Quốc Nghiệp làm việc với cơ quan chức năng, khẳng định không mượn vụ việc của Ngọc Trinh để thu hút dư luận - Ảnh 2
Quốc Cơ và Quốc Nghiệp 

Cạnh đó, nghệ sĩ Quốc Nghiệp đã cung cấp các đoạn clip hậu trường biểu diễn, thể hiện những gì anh nói là có cơ sở. Hình ảnh trong clip hậu trường thể hiện quá trình biểu diễn chồng đầu lên nhau khi lái xe máy của hai nghệ sĩ được chia thành nhiều phân cảnh để quay.

Trong lúc quay, có sự hỗ trợ của máy móc và nhiều thành viên đoàn phim. Ở phân cảnh chồng đầu lên nhau, một nghệ sĩ được buộc dây an toàn từ trên cao. Các hành động đều được giám sát kỹ, người giám sát an toàn liên tục cảnh báo: "Xe máy chạy từ từ".

Phía cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh phía đơn vị sản xuất đã hoàn tất các thủ tục đăng ký quay phim, thực hiện đăng ký quảng cáo theo đúng quy định pháp luật chưa.

Sự thật về clip nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa làm xiếc chồng đầu: Khác vụ việc Ngọc Trinh

Sự thật về clip nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa làm xiếc chồng đầu: Khác vụ việc Ngọc Trinh

Công an TP.Thủ Đức đã xác định đoạn clip của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp được quay tại tuyến đường thuộc P.An Khánh (TP.Thủ Đức).

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