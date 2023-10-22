Sự thật về clip nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa làm xiếc chồng đầu: Khác vụ việc Ngọc Trinh

"Bản chất clip của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn chồng đầu khi chạy xe khác vụ Ngọc Trinh. Hành vi này có giấy phép trong khu vực hạn chế, đã xin phép dự án, hai nghệ sĩ xiếc có mang đồ bảo hộ, dây bảo hiểm, xe cứu thương, có hợp đồng biểu diễn, quảng cáo. Khi làm clip hoàn chỉnh, phía quay đã dùng kỹ xảo xóa dây bảo hiểm khiến người xem nhìn như biểu diễn thông thường, không mặc bảo hộ", nguồn tin này chia sẻ.

Liên quan đến vụ “Nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa làm xiếc chồng đầu”, theo thông tin từ Thanh Niên, sáng 22/10, công an TP.Thủ Đức đã xác định đoạn clip của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp được quay tại tuyến đường thuộc P.An Khánh (TP.Thủ Đức).

Theo luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trường hợp này clip đã được cấp phép biểu diễn quảng cáo, thì cơ quan chức năng cần xem lại trách nhiệm của đơn vị cấp phép trong việc kiểm duyệt nội dung.

"Sự việc xuất hiện 2 ngày sau khi Ngọc Trinh bị bắt tạm giam càng khiến dư luận hoài nghi về mục đích thực sự của clip. Việc liên kết giữa hai sự kiện này có thể được coi là một chiêu trò quảng cáo, dựa vào sự kiện nóng để tạo sự chú ý", LS Thanh nêu ý kiến.

Cũng theo báo Sài Gòn Giải Phóng, Clip diễn ra cách đây vài tháng, trong khu vực được rào chắn cẩn thận. Công an cũng xác định, đây là nội dung được quay để làm quảng cáo cho một dòng xe.

Một đoạn clip hậu trường cho thấy, hai nghệ sĩ vừa chạy xe vừa xiếc chồng đầu đều có sự giám hộ, bảo hộ kỹ lưỡng của các thành viên đoàn làm phim. Trước khi biểu diễn tư thế trên, nghệ sĩ chồng đầu từ trên xuống được buộc dây an toàn vào người và di chuyển cũng cực kỳ chậm.

Khi clip này được đăng tải đã được cắt bỏ bớt các phần như dây bảo hộ, người giám sát… Do đó, khi mọi người xem đoạn clip đều không nhìn thấy hậu trường phía sau.

Về thông tin cho rằng tại sao xử lý hình sự người mẫu Ngọc Trinh mà không xử lý hai nghệ sĩ này, công an cho hay đây là hai bối cảnh hoàn cảnh khác nhau. Phía hai nghệ sĩ trình diễn đều có sự bảo hộ, giám sát từ phía đoàn quay phim…

Về thông tin cho rằng tại sao xử lý hình sự người mẫu Ngọc Trinh mà không xử lý hai nghệ sĩ này, công an cho hay đây là hai bối cảnh hoàn cảnh khác nhau - Ảnh: Dân Trí

Quá trình dàn dựng clip trên và khi chiếu lên công chúng, phía đơn vị sản xuất cũng đính dòng chữ vào clip: “Được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp, trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào”.