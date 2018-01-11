Quên mặc quần livestream, Noo Phước Thịnh hoảng hốt tột độ khi làm rơi điện thoại xuống đùi

Hậu trường 11/01/2018 11:13

Khi đang mãi trò chuyện với fan, Noo Phước Thịnh sơ ý làm rơi điện thoại xuống đùi và để lộ nội y khiến nhiều người “thót tim”.

Tối 10/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Noo Phước Thịnh sơ ý lộ nội y khi đang livestream khiến nhiều fan cười bò lăn. Mở đầu đoạn clip, giọng ca Chạm khẽ tim anh một chút thôi xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao như thường thấy. Nam ca sĩ diện đồ khá chỉn chu với áo sơ mi trắng và mặc thêm áo len mỏng phía ngoài.

Nhìn sơ qua, ai cũng nghĩ Noo Phước Thịnh vừa đi diễn hoặc đi chơi ở đâu về nên chưa kịp thay quần áo. Tuy nhiên, khi anh đang mãi trò chuyện thì chiếc điện thoại vô tình tuột khỏi tay chủ nhân và để lộ bí mật động trời. Hóa ra, khi ở nhà nam ca sĩ chỉ mặc độc nhất chiếc quần nội y, trái ngược với sự lịch lãm ở phần trên.

Quên mặc quần livestream, Noo Phước Thịnh hoảng hốt tột độ khi làm rơi điện thoại xuống đùi - Ảnh 1
Biểu cảm khó đỡ của Noo Phước Thịnh khi vô tình làm rơi điện thoại

Sự cố bất ngờ khiến Noo Phước Thịnh rơi vào tình thế khó xử và đứng hình vài giây. Ngay sau đó, anh vội vàng cáo lỗi với fan và ngắt livestream để khắc phục. “Mọi người chờ chút để Noo đi mở cửa nhé” - Noo Phước Thịnh chữa cháy.

Tuy đã xóa đoạn video này khỏi trang cá nhân nhưng rất nhiều cư dân mạng đã kịp lưu về máy và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Là ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì Việt Nam, mọi nhất cử nhất động của Noo Phước Thịnh đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Sự cố lần này cũng là một bài học nhắc nam ca sĩ nên cẩn trọng hơn trong mỗi lần xuất hiện.

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Phía sau hình ảnh sinh nhật ngày còn thơ bé của Noo Phước Thịnh khiến fan xúc động và muốn bù đắp cho thần tượng.

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