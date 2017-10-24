Sau thời gian 'cạch mặt', đôi bạn thân Đông Nhi - Noo Phước Thịnh có phản ứng lạ khi ngồi cạnh nhau

Mới đây, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh đã bất ngờ cùng ngồi "ghế nóng" trong một chương trình nghệ thuật dành cho giới trẻ. Đặc biệt, phản ứng của cả hai khi được ban tổ chức xếp ngồi cạnh nhau khiến nhiều người quan tâm.

Trong suốt chương trình, cả hai không hề tỏ ra khó chịu khi phải ngồi gần nhau, trái lại vô cùng thoải mái và thường xuyên cười nói vui vẻ. Động thái này của Đông Nhi và Noo Phước Thịnh khiến các fan mừng rỡ và tin rằng họ đã hàn gắn được mối quan hệ.

Thời gian trước, thông tin tình bạn giữa Noo Phước Thịnh và Đông Nhi bị rạn nứt đã trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Vốn là một đôi bạn thân thiết ngay từ những ngày đầu theo nghiệp cầm ca, nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi có tin đồn Đông Nhi - Noo Phước Thịnh xảy ra xích mích.

Sau một thời gian im lặng, giọng ca Chạm khẽ tim anh một chút đã cho biết anh và Đông Nhi vẫn luôn là những người bạn tốt. Tuy nhiên, cả hai có một vài mâu thuẫn mà vẫn chưa thể tìm tiếng được tiếng nói chung.