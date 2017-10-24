Sau thời gian 'cạch mặt', đôi bạn thân Đông Nhi - Noo Phước Thịnh có phản ứng lạ khi ngồi cạnh nhau

Hậu trường 24/10/2017 10:27

Sau thời gian bị cho là "cạch mặt", phản ứng lạ của Đông Nhi và Noo Phước Thịnh khi cùng xuất hiện trong vai trò giám khảo một chương trình khiến nhiều khán giả đặc biệt chú ý.

Mới đây, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh đã bất ngờ cùng ngồi "ghế nóng" trong một chương trình nghệ thuật dành cho giới trẻ. Đặc biệt, phản ứng của cả hai khi được ban tổ chức xếp ngồi cạnh nhau khiến nhiều người quan tâm.

Sau thời gian 'cạch mặt', đôi bạn thân Đông Nhi - Noo Phước Thịnh có phản ứng lạ khi ngồi cạnh nhau - Ảnh 1
Sau tin đồn tình bạn rạn nứt, người hâm mộ đặc biệt chú ý đến phản ứng của đôi bạn thân khi cùng nhau xuất hiện trong chương trình mới - Ảnh: Internet

Trong suốt chương trình, cả hai không hề tỏ ra khó chịu khi phải ngồi gần nhau, trái lại vô cùng thoải mái và thường xuyên cười nói vui vẻ. Động thái này của Đông Nhi và Noo Phước Thịnh khiến các fan mừng rỡ và tin rằng họ đã hàn gắn được mối quan hệ. 

Sau thời gian 'cạch mặt', đôi bạn thân Đông Nhi - Noo Phước Thịnh có phản ứng lạ khi ngồi cạnh nhau - Ảnh 2
Cả hai vô cùng thoải mái khi ngồi cạnh nhau, thậm chí thường xuyên cười đùa làm các fan mừng rỡ - Ảnh: Internet

Sau thời gian 'cạch mặt', đôi bạn thân Đông Nhi - Noo Phước Thịnh có phản ứng lạ khi ngồi cạnh nhau - Ảnh 3
Noo Phước Thịnh nghịch ngợm trêu đùa Đông Nhi trong lúc cô đang nhận xét thí sinh khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Internet

Thời gian trước, thông tin tình bạn giữa Noo Phước Thịnh và Đông Nhi bị rạn nứt đã trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Vốn là một đôi bạn thân thiết ngay từ những ngày đầu theo nghiệp cầm ca, nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi có tin đồn Đông Nhi - Noo Phước Thịnh xảy ra xích mích.

Sau một thời gian im lặng, giọng ca Chạm khẽ tim anh một chút đã cho biết anh và Đông Nhi vẫn luôn là những người bạn tốt. Tuy nhiên, cả hai có một vài mâu thuẫn mà vẫn chưa thể tìm tiếng được tiếng nói chung.

Sau thời gian 'cạch mặt', đôi bạn thân Đông Nhi - Noo Phước Thịnh có phản ứng lạ khi ngồi cạnh nhau - Ảnh 4
Sự thân thiết của Đông Nhi - Noo Phước Thịnh khiến người hâm mộ cho rằng cả hai đã giải quyết được những mâu thuẫn và nối lại tình bạn - Ảnh: Internet

Từ khóa:   noo phước thịnh đông nhi

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