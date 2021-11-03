Quản lý cũ khẳng định sẽ tung giấy trắng mực đen việc Hồ Văn Cường thừa nhận đã vu khống mẹ nuôi nếu fan còn bịa chuyện

Liên quan đến chuỗi ồn ào giữa công ty quản lý cũ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, mới đây, rạng sáng 3/11, quản lý cũ của Hồ Văn Cường đã cho đăng tải dòng trạng thái cực gắt thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, người này đăng tải loạt hình ảnh cho thấy fan Hồ Văn Cường liên tục có lời lẽ không hay về cố ca sĩ Phi Nhung cũng như về ekip cũ, tuyên bố:

"Nhóm fan này mỗi ngày thích đi khịa thì đừng trách tại sao nha!... Phi Nhung muốn bỏ qua chứ tôi không có nhân từ như Phi Nhung, tôi im miệng là vì muốn êm đẹp và không muốn bàn cãi gì nhiều để mang tiếng đi chèn ép đứa con nít. Nhưng phải với yêu cầu là không được đi bịa đặt và dựng chuyện vu khống cho chúng tôi....".