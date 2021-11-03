Quản lý cũ khẳng định sẽ tung giấy trắng mực đen việc Hồ Văn Cường thừa nhận đã vu khống mẹ nuôi nếu fan còn bịa chuyện

Người này cho rằng khán giả hâm mộ Hồ Văn Cường đã liên tục xúc phạm anh.
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Liên quan đến chuỗi ồn ào giữa công ty quản lý cũ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, mới đây, rạng sáng 3/11, quản lý cũ của Hồ Văn Cường đã cho đăng tải dòng trạng thái cực gắt thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, người này đăng tải loạt hình ảnh cho thấy fan Hồ Văn Cường liên tục có lời lẽ không hay về cố ca sĩ Phi Nhung cũng như về ekip cũ, tuyên bố:
"Nhóm fan này mỗi ngày thích đi khịa thì đừng trách tại sao nha!... Phi Nhung muốn bỏ qua chứ tôi không có nhân từ như Phi Nhung, tôi im miệng là vì muốn êm đẹp và không muốn bàn cãi gì nhiều để mang tiếng đi chèn ép đứa con nít. Nhưng phải với yêu cầu là không được đi bịa đặt và dựng chuyện vu khống cho chúng tôi....".
Trong bức tâm thư bày tỏ bức xúc, cựu quản lý cũng nói đã cảnh báo Hồ Văn Cường không được để fan đăng tải những thông tin vu khống, sai sự thật. Nếu không dừng lại những việc này, anh doạ sẽ tung ra nhiều bằng chứng hơn thì đừng trách "tại sao cạn tàu ráo máng". Không chỉ vậy, một chi tiết đáng chú ý mà người này tiết lộ là Hồ Văn Cường từng thừa nhận vu khống mẹ nuôi, giấy trắng mực đen, chữ viết tay rõ ràng.
Anh cũng đe dọa sẽ đăng tải một đoạn clip Hồ Văn Cường có hành động không hay với cha ruột nếu nhóm fan của giọng ca nhí tiếp tục có những hành động tiêu cực. Quản lý cũ của Hồ Văn Cường cũng "nhá hàng" bằng các ảnh cắt từ đoạn clip cho thấy nam ca sĩ trẻ có dường như có hành động tay chân với bố.
Về phía Hồ Văn Cường, sau khi ngừng hợp tác với công ty quản lý của mẹ nuôi, nam ca sĩ đã chọn cách im lặng và hạn chế xuất hiện nên những thông tin được đưa ra từ phía cựu quản lý chưa rõ thực hư thế nào. Người hâm mộ vẫn mong chờ Hồ Văn Cường lên tiếng làm sáng tỏ mọi chuyện.