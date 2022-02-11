Phương Uyên khoe ảnh tình tứ bên Thanh Hà khiến tình cũ Thiều Bảo Trang làm ngay hành động này

Tương tác lại bài đăng hài hước của Phương Uyên , ca sĩ Thanh Hà cũng nhiệt tình, hào hứng bình luận: "Người chụp hình có tâm". Được tình tin đồn khen "chụp hình có tâm", Phương Uyên hào hứng: "Ừ, có tâm với em mà thiếu tâm với bản thân ghê".Thấy vậy, Thanh Hà cưng nựng: "Ừ, thương quá à", cùng với đó là icon trái tim yêu thương dành cho Phương Uyên. Màn đối thoại ngọt ngào của cặp đôi khiến netizen vô cùng thích thú, thậm chí có fan hâm mộ còn nhiệt liệt “đẩy thuyền” cho cặp nhạc sĩ – ca sĩ này vì họ quá dễ thương.

Đón chào Valentine năm nay, nữ nhạc sĩ “Mẹ Yêu” phát “cẩu lương” bên tình tin đồn mới là ca sĩ hải ngoại Thanh Hà cùng dòng nhắn nhủ không kém phần ngọt ngào: "Khả năng selfie của mình bị giới hạn (chắc tại tay ngắn), nên người đẹp thì được hiện 'nguyên hình' còn mình thì chỉ được nhiêu đó".

Khi người tình tin đồn suốt 9 năm của mình đăng ảnh bên người mới thì Thiều Bảo Trang cũng đăng tải loạt ảnh du lịch ở Phú Quốc. Đáng chú ý, bức ảnh mà nữ ca sĩ nắm tay nhân vật giấu mặt lại càng khiến netizen tò mò hơn: liệu đây có phải là tình mới của chị gái Thiều Bảo Trâm hay không? Thêm vào đó, Thiều Bảo Trang còn up mở nửa kia của mình khi đính kèm status "thả thính": "Tôi rất ít khi tán tỉnh người khác, vì vậy nếu như tôi tán tỉnh bạn, xin hãy hợp tác".

Thiều Bảo Trang cũng đăng ngay bức ảnh nắm tay "người bí mật" của mình kèm status thả thính

Bức ảnh của Thiều Bảo Trang ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cư dân mạng và nhiều người đoán già đoán non không biết đây có phải người mới của nữ ca sĩ sau khi chia tay với Phương Uyên hay không. Tuy nhiên cũng có ý kiến nhận định tấm hình Thiều Bảo Trang đăng tải chưa nói lên điều gì, có thể chỉ là trò "sống ảo" thường thấy ở nhiều cô gái.

Tuy nhiên có người cho rằng chị gái Thiều Bảo Trâm đang "sống ảo" như nhiều cô gái bình thường

Trước đó, Thiều Bảo Trang cùng nữ nhạc sĩ Phương Uyên được cho là bắt đầu hẹn hò nhau từ cuộc thi The Voice 2012. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, song cả hai nhiều lần lộ "hint" tình ái suốt 9 năm qua. Đến tháng 10/2021, nhạc sĩ Phương Uyên vướng tin đồn chia tay Thiều Bảo Trang, khi cả hai liên tục có hành động thể hiện "độc thân" trên MXH. Trước những đồn đoán, họ không có bất cứ phát ngôn nào.

Trước đó, Phương Uyên - Thiều Bảo Trang được cho là hẹn hò với nhau kể từ The Voice 2012

Sau 4 tháng bị nghi "tan đàn xẻ nghé" với Thiều Bảo Trang, Phương Uyên được cho là đã tìm được hạnh phúc mới, nửa kia là ca sĩ Thanh Hà. Một bài viết trên diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz cũng khẳng định Vbiz có thêm cặp đôi mới, là Thanh Hà - Phương Uyên. Tuy nhiên, tin đồn hẹn hò của cặp sao nữ hiện vẫn chỉ là một chiều, khi cả hai đều chưa lên tiếng làm rõ.