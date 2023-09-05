Phùng Ngọc Huy tiết lộ lý do chưa thể đưa con gái Lavie cùng sang Mỹ nhưng sẽ cố gắng thực hiện việc đặc biệt này!

Hậu trường 05/09/2023 14:45

Sau thời gian về Việt Nam thăm Lavie, mới đây, Phùng Ngọc Huy đã quay trở về Mỹ để tiếp tục công việc.

Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương có với nhau một cô con gái tên Lavie vào năm 2013, sau đó cặp đôi chia tay. Năm 2015, Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư, Mai Phương một mình nuôi con. Năm 2022, Mai Phương qua đời vì ung thư. Phùng Ngọc Huy ủy quyền cho hai bảo mẫu chăm sóc con gái.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ lý do chưa thể đưa con gái Lavie cùng sang Mỹ nhưng sẽ cố gắng thực hiện việc đặc biệt này! - Ảnh 1
Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương có với nhau một cô con gái tên Lavie vào năm 2013, sau đó cặp đôi chia tay

Cho đến tháng 8 vừa qua, sau 8 năm xa cách, Phùng Ngọc Huy mới trở về Việt Nam đoàn tụ con gái Lavie (nay đã 10 tuổi). Lavie được người thân đưa ra sân bay đón bố. Theo như chia sẻ ban đầu, cô bé có chút ngượng ngùng nhưng sau đó nhanh chóng ôm lấy bố. Khoảng thời gian xa cách, Phùng Ngọc Huy và con gái thường xuyên trò chuyện qua điện thoại. Tại Mỹ, ca sĩ sinh năm 1985 nỗ lực làm nhiều việc như livestream bán hàng, đi hát… để ổn định kinh tế, chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón con sang cùng và chăm lo tương lai của con sau này. 

Phùng Ngọc Huy tiết lộ lý do chưa thể đưa con gái Lavie cùng sang Mỹ nhưng sẽ cố gắng thực hiện việc đặc biệt này! - Ảnh 2
Sau 8 năm xa cách, Phùng Ngọc Huy mới trở về Việt Nam đoàn tụ con gái Lavie (nay đã 10 tuổi)

Sau thời gian về Việt Nam thăm Lavie, mới đây, Phùng Ngọc Huy đã quay trở về Mỹ để tiếp tục công việc. Trên livestream hôm 4/9, Phùng Ngọc Huy có những chia sẻ liên quan đến con gái. Cụ thể, khi được một khán giả đặt câu hỏi có nhớ con gái không, Phùng Ngọc Huy trả lời: "Nhớ chứ quý vị, mà tháng 10 cũng về Việt Nam nữa rồi".

Phùng Ngọc Huy tiết lộ lý do chưa thể đưa con gái Lavie cùng sang Mỹ nhưng sẽ cố gắng thực hiện việc đặc biệt này! - Ảnh 3
Khi được một khán giả đặt câu hỏi có nhớ con gái không, Phùng Ngọc Huy trả lời: "Nhớ chứ quý vị, mà tháng 10 cũng về Việt Nam nữa rồi"

Đáng chú ý, Phùng Ngọc Huy hé lộ kế hoạch về Việt Nam để đón Tết quê hương sau nhiều năm xa cách. "Tháng 10 Phùng Ngọc Huy sẽ về Việt Nam, sau đó Tết ta (Tết âm lịch) lại về nữa, năm nay có thể sẽ ăn Tết tại Việt Nam, cũng 8 năm rồi không ăn Tết ở Việt Nam. Đợt này có thể đón Tết Việt Nam, chắc là sẽ vui lắm" - Phùng Ngọc Huy trải lòng trên livestream.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ lý do chưa thể đưa con gái Lavie cùng sang Mỹ nhưng sẽ cố gắng thực hiện việc đặc biệt này! - Ảnh 4
Đáng chú ý, Phùng Ngọc Huy hé lộ kế hoạch về Việt Nam để đón Tết quê hương sau nhiều năm xa cách

Trước câu hỏi vì sao chưa đón con gái sang Mỹ, Phùng Ngọc Huy cho biết đang chuẩn bị hoàn tất giấy tờ, sau đó phải chờ đợi giải quyết theo thứ tự. Anh chia sẻ: "Đang chờ làm giấy tờ quý vị, từ từ nhe, này là phải theo thứ tự, làm hồ sơ rồi mới phỏng vấn, sau đó mới qua được. Nói chung là phải có thời gian, hấp tấp hay nhanh quá cũng không được, phải theo thứ tự".

Phùng Ngọc Huy tiết lộ lý do chưa thể đưa con gái Lavie cùng sang Mỹ nhưng sẽ cố gắng thực hiện việc đặc biệt này! - Ảnh 5
Trước câu hỏi vì sao chưa đón con gái sang Mỹ, Phùng Ngọc Huy cho biết đang chuẩn bị hoàn tất giấy tờ, sau đó phải chờ đợi giải quyết theo thứ tự

Trước đó, nam ca sĩ từng thừa nhận có nhiều nỗi lo khi sắp tới sẽ một mình chăm con tại Mỹ. Anh cho hay: “Vì mình là đàn ông còn bé Lavie lại là con gái đang trong tuổi phát triển nên không biết chăm sóc thế nào. Nhưng may mắn tôi có chị gái ở tiểu bang Dallas. Tuy nhiên, chắc chắn thời gian đầu tôi và con gái chưa hiểu nhau lắm. Dù vậy, tôi tin rằng khi sống chung cha con sẽ hiểu nhau".

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