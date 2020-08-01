'Phát sốt' với diện mạo con gái Trịnh Kim Chi ở tuổi 17: Đã xinh đẹp, cao 1m72 lại còn học giỏi

NSƯT Trịnh Kim Chi viết: "Võ Trịnh Khánh Ngân, con gái yêu. Kết quả 3 năm cuối cấp học sinh giỏi là món quà con dành cho Ba Mẹ. Ba mẹ vẫn nhớ như in ngày đầu tiên con bước chân tới trường, chạy ào vào lớp cùng các bạn nhưng lại khóc nhè khi không thấy Ba Mẹ đứng đó nữa. Thật ra lúc đó Ba Mẹ chưa về đâu mà đứng một góc quan sát con đấy thôi... cảm giác đó như chỉ mới vài ngày trước đây... vậy mà hôm nay con đã trưởng thành, một cô gái đáng yêu và dễ mến. Ba Mẹ rất vui và tự hào về con.

Trên trang cá nhân, Á hậu Trịnh Kim Chi vừa đăng tải bài viết bày tỏ niềm tự hào về con gái Khánh Ngân. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh bên con gái trong ngày tốt nghiệp cấp 3.

Đây là cột mốc đầu tiên mà con đã đạt được hãy cố gắng hơn nữa con gái nhé. Hãy luôn nhớ rằng bên cạnh con luôn có Ba Mẹ, vì thế hãy vững tin bước đi trên con đường tương lai nha con. Cả nhà yêu con rất nhiều...".

Ở tuổi 17, Khánh Ngân cao gần bằng ba - Ảnh: FB

Tổ ấm hạnh phúc của Trịnh Kim Chi bên chồng và 2 cô con gái - Ảnh: FB

Bước sang tuổi 17, con gái Trịnh Kim Chi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Khánh Ngân sở hữu gương mặt thanh tú, cùng nhiều đường nét sắc sảo được thừa hưởng từ ba mẹ. Ngoài diện mạo xinh xắn, con gái nghệ sĩ Trịnh Kim Chi còn gây ấn tượng bởi chiều cao nổi trội 1m72.