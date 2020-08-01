'Phát sốt' với diện mạo con gái Trịnh Kim Chi ở tuổi 17: Đã xinh đẹp, cao 1m72 lại còn học giỏi

Hậu trường 01/08/2020 17:38

Con gái Trịnh Kim Chi lọt top những "công chúa" nhà sao Việt có nhan sắc xinh đẹp. Khánh Ngân hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân của showbiz trong tương lai.

Trên trang cá nhân, Á hậu Trịnh Kim Chi vừa đăng tải bài viết bày tỏ niềm tự hào về con gái Khánh Ngân. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh bên con gái trong ngày tốt nghiệp cấp 3.

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Trịnh Kim Chi tự hào khoe thành tích học tập của con gái Khánh Ngân - Ảnh: FB
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Ở góc chụp này, Khánh Ngân được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ - Ảnh: FB

NSƯT Trịnh Kim Chi viết: "Võ Trịnh Khánh Ngân, con gái yêu. Kết quả 3 năm cuối cấp học sinh giỏi là món quà con dành cho Ba Mẹ. Ba mẹ vẫn nhớ như in ngày đầu tiên con bước chân tới trường, chạy ào vào lớp cùng các bạn nhưng lại khóc nhè khi không thấy Ba Mẹ đứng đó nữa. Thật ra lúc đó Ba Mẹ chưa về đâu mà đứng một góc quan sát con đấy thôi... cảm giác đó như chỉ mới vài ngày trước đây... vậy mà hôm nay con đã trưởng thành, một cô gái đáng yêu và dễ mến. Ba Mẹ rất vui và tự hào về con.

Đây là cột mốc đầu tiên mà con đã đạt được hãy cố gắng hơn nữa con gái nhé. Hãy luôn nhớ rằng bên cạnh con luôn có Ba Mẹ, vì thế hãy vững tin bước đi trên con đường tương lai nha con. Cả nhà yêu con rất nhiều...".

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Ở tuổi 17, Khánh Ngân cao gần bằng ba - Ảnh: FB
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Tổ ấm hạnh phúc của Trịnh Kim Chi bên chồng và 2 cô con gái - Ảnh: FB

Bước sang tuổi 17, con gái Trịnh Kim Chi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Khánh Ngân sở hữu gương mặt thanh tú, cùng nhiều đường nét sắc sảo được thừa hưởng từ ba mẹ. Ngoài diện mạo xinh xắn, con gái nghệ sĩ Trịnh Kim Chi còn gây ấn tượng bởi chiều cao nổi trội 1m72.

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Khánh Ngân sống rất tình cảm, biết cách chăm sóc em gái Khánh Vy - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người dành nhiều lời khen "có cánh" cho Khánh Ngân về nhan sắc và thành tích học tập. Diễn viên Trịnh Kim Chi cũng nhận được "cơn mưa" lời khen từ đồng nghiệp, khán giả khi nuôi dạy con gái quá khéo.

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