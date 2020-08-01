Trên hình đẹp 'không tì vết', liệu chụp cận mặt nhan sắc của Ngọc Lan có lung linh đến vậy?

Hậu trường 01/08/2020 13:59

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 35, diễn viên Ngọc Lan được ngợi khen bởi nhan sắc đỉnh cao. Đặc biệt là sau biến cố hôn nhân, cô ngày càng gợi cảm hơn.

Hậu ly hôn, diễn viên Ngọc Lan nhận được nhiều lời khen bởi những thay đổi tích cực về hình ảnh. Cô khiến mọi người phải xuýt xoa bởi nhan sắc thăng hạng sau khi bước vào cuộc sống độc thân. Trên mạng xã hội, bà mẹ đơn thân cũng chăm chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp, lộng lẫy nhất của bản thân.

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Ngọc Lan xinh đẹp, gợi cảm hơn sau khi ly hôn - Ảnh: FB

Thế nhưng, liệu nhan sắc của nàng "Kiều nữ" có thật sự lung linh, đẹp mịn màng không tì vết như những bức ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng?

Mới đây, Ngọc Lan chứng minh nhan sắc đỉnh cao của mình qua loạt ảnh chụp cận mặt. Dù ở góc nghiêng hay chính diện, nữ diễn viên "Luật trời" vẫn khiến nhiều chị em phát hờn vì sự rạng rỡ và trẻ trung. Tuy chưa qua phần mềm chỉnh ảnh, nhưng vợ cũ Thanh Bình vẫn thu hút mọi ánh nhìn bởi đôi mắt to tròn, mũi cao, cằm V-line và khuôn mặt thanh tú, trắng mịn.

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Khoe ảnh chụp cận mặt, Ngọc Lan vẫn đẹp hút hồn - Ảnh: FB
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Nhiều bạn bè, người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của Ngọc Lan ở tuổi 35 - Ảnh: FB

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Đây là nhan sắc thật của nữ diễn viên khi để mặt mộc - Ảnh: FB

Ngọc Lan tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Lan, sinh năm 1985. Cô xuất thân là người mẫu ảnh, nhưng được khán giả biết đến khi bước vào lĩnh vực diễn xuất. Hiện tại, nữ diễn viên còn thử sức với vai trò người dẫn chương trình và nhận nhiều phản hồi tích cực.

Xinh đẹp và tài năng là vậy, nhưng đường tình duyên của Ngọc Lan lại nhiều trắc trở. Năm 2019, cô thông báo ly hôn Thanh Bình sau 3 năm chung sống hạnh phúc. Sau đổ vỡ, bà mẹ đơn thân ngày càng xinh đẹp và gợi cảm.

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Từ khóa:   Ngọc Lan nhan sắc Ngọc Lan vợ cũ Thanh Bình

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