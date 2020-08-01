Khó nhận ra Trương Ngọc Ánh trong hình ảnh mới nhất, mặt ngấn mỡ 'vai u thịt bắp'

Hậu trường 01/08/2020 14:41

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Trương Ngọc Ánh khi hội ngộ những người bạn khiến dân mạng không khỏi bất ngờ. Dường như cô đã tăng cân không ít.

Mới đây, diễn viên Trương Ngọc Ánh có buổi tụ họp với vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ và những người bạn thân. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh vui vẻ trong bữa tiệc thân mật. Trong ảnh, bà mẹ đơn thân diện trang phục đơn giản với quần jean và áo thun. Thế nhưng trong số rất nhiều hình ảnh được công khai, mọi người nhận ra sự thay đổi trong vóc dáng của mỹ nhân "Hương Ga".

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Trương Ngọc Ánh lạ lẫm trong hình ảnh này bởi thân hình 'phát tướng' - Ảnh: FB

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Khi chụp chung với vợ Bình Minh, cô khéo léo che đi những khuyết điểm của cơ thể - Ảnh: FB

Chụp toàn thân ở góc ngồi, những khuyết điểm của Trương Ngọc Ánh lộ rõ trước ống kính. Mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt bỗng lạ hoắc với thân hình mũm mĩm, mặt tròn xoe, bắp tay to.

Nhan sắc khác lạ của bà mẹ đơn thân ngay lập tức trở thành đề tài bàn luận của cư dân mạng. Một số người cho rằng Trương Ngọc Ánh thay đổi là hậu quả của việc tăng cân. Thế nhưng không ít ý kiến cho rằng, có thể đó là do việc "dao kéo" quá đà.

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Trong bức ảnh được đăng tải ít tuần trước, mỹ nhân họ Trương vẫn vô cùng xinh đẹp và thon gọn - Ảnh: FB

Trương Ngọc Ánh là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt. Bên cạnh khả năng diễn xuất được giới chuyên môn đánh giá cao, mỹ nhân phim "Hương Ga" còn nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình chuẩn. 

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