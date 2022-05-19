Phản ứng gây xôn xao của ca sĩ Nguyên Vũ sau khi nhận được lời mời làm 'Tú ông'

Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ việc được các "đại gia mới nhú" nhờ anh môi giới người đẹp trong giới giải trí Việt.

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ việc được các "đại gia mới nhú" nhờ môi giới người đẹp trong làng giải trí Việt. Cụ thể, nhiều "đại gia" trên mạng lẫn đời thực hay nhờ nam ca sĩ giới thiệu ca sĩ, diễn viên với giọng điệu đầy khó chịu, như thể các cô gái ấy dễ dãi và hám tiền. Anh cho rằng, không một người làm nghệ thuật chân chính nào lại muốn trở thành "món đồ" cho những kẻ trên. Nguyên Vũ thẳng thắn lên tiếng: "Nói ra thì ngại nhưng không nói thì bực và buồn trong lòng. Xin có vài lời với vài 'đại gia mới nhú' nhé. Các bạn giao lưu vui trên Facebook hay bên ngoài với Vũ đừng đề cập đến việc nhờ xin số điện thoại làm quen, hay nhờ Vũ giới thiệu vài em xinh đẹp là ca sĩ, diễn viên, với giọng điệu làm như là mấy em gái ấy dễ dãi và hám tiền lắm vậy".

Nguyên Vũ tiết lộ việc được các "đại gia" nhờ môi giới người đẹp trong làng giải trí Việt - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, anh khẳng định người làm nghệ thuật không muốn trở thành "đồ mua vui" cho những kẻ trên: "Các em ấy tham gia nghệ thuật tuy cũng vì kinh tế, nhưng trước hết cũng chính là vì đam mê và mong muốn được phát triển công việc đã chọn được tốt hơn. Không một người làm nghệ thuật nghiêm túc nào muốn trở thành món hàng chơi vui hay qua đường cho các anh tung tiền mua với thái độ xem thường đâu". Nam ca sĩ cũng cảnh báo các cô gái đã, đang và sẽ tham gia nghệ thuật rằng, hãy giữ đạo đức, đừng để hình ảnh người nghệ sĩ ngày càng đi xuống trong mắt khán giả với những lùm xùm tình tiền, con giáp thứ 13, cặp kè, nói xấu nhau. Anh giãi bày: "Đừng để hình ảnh người nghệ sĩ càng ngày càng đi xuống trong mắt khán giả bởi tình tiền, con giáp thứ 13, cặp kè hay than vãn, khóc lóc nói xấu nhau... Lời thật mất lòng, mong mọi người hiểu cho. Lưu ý là Vũ chỉ đề cập đến những ai không nghiêm túc và không chân thành trong tình cảm thôi nhé".

Nam ca sĩ cũng cảnh báo các cô gái đã, đang và sẽ tham gia nghệ thuật rằng đừng để hình ảnh người nghệ sĩ ngày càng đi xuống trong mắt khán giả - Ảnh: Internet Mặc dù đã vào ngưỡng U50 nhưng Nguyễn Vũ được nhận xét là nam ca sĩ không tuổi của showbiz Việt với những bài hát nổi tiếng như: Khúc dương cầm cho em, ra giêng anh cưới em, phố kỷ niệm, sinh ly biệt,... Dường như vẻ ngoài của anh ở hiện tại và thời mới chạm ngõ nghệ thuật không có quá nhiều khác biệt. Ngoài là ca sĩ, anh còn trải nghiệm hết tất cả công việc từ diễn viên, MC...

Ca sĩ Nguyên Vũ ở tuổi U50: Độc thân, sở hữu dinh thự 1000 m2, 12 phòng ngủ Không chỉ có gương mặt trẻ trung, body như thanh niên, ca sĩ Nguyên Vũ còn sở hữu khối tài sản "khổng lồ", được coi là đại gia ngầm trong giới showbiz.

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