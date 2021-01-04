Phản ứng của MC Thảo Vân khi chồng cũ Công Lý kết hôn, 1 câu nói chứng minh tất cả

Chỉ một lời nhắn ngắn gọn, MC Thảo Vân thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và nghệ sĩ Công Lý sau khi "đường ai nấy đi".

Vừa qua, hôn lễ của nghệ sĩ Công Lý và Ngọc Hà đã được tổ chức tại Hà Nội. Hôn lễ diễn ra ấm áp, khách mời là những người bạn thân nhiều năm của cô dâu và chú rể. Sau đám cưới, "cô Đẩu" đã có chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân.



Công Lý và Ngọc Hà trong hôn lễ - Ảnh: Internet

Công Lý khoe thiệp chúc mừng của Tít - con chung của anh với vợ cũ MC Thảo Vân trên trang cá nhân cùng dòng chia sẻ đầy tự hào: "Con trai tôi đấy các bác ạ".

Tít hóm hỉnh viết lời chúc mừng hạnh phúc của bố: "Chào anh Lý đẹp trai. Chúc anh Lý chăm chỉ làm việc và luôn mạnh khỏe, ít hút thuốc lá lại và chăm chỉ ăn những món ăn từ cái nồi nhé".

Bức thư con trai gửi Công Lý - Ảnh: FB

Tít mặc đồ lịch lãm khi đến dự đám cưới của bố Công Lý - Ảnh: FB

Bài đăng của Công Lý về con trai nhận được sự chú ý lớn của mọi người. Đáng chú ý, MC Thảo Vân để lại bình luận chúc mừng: "Nhất bố rồi! Chúc mừng hạnh phúc bố Tít ạ". Ngay lập tức, nam nghệ sĩ đáp lời hóm hỉnh: "Mỗi tội chữ xấu quá!". Thảo Vân hài hước đáp đó là di truyền từ bố.

Cuộc trò chuyện vui vẻ, cách ứng xử văn minh sau ly hôn của họ được dân mạng ngưỡng mộ: "Thật ngưỡng mộ anh chị quá! Dù mọi chuyện đã qua mà anh chị vẫn dành cho nhau 1 chỗ đứng trong nhau, cảm phục".

Hậu ly hôn, MC Thảo Vân trở thành bà mẹ đơn thân xinh đẹp, tâm lý - Ảnh: FB

Thảo Vân và Công Lý kết hôn năm 2004. Sau 6 năm chung sống, cặp đôi nghệ sĩ quyết định "đường ai nấy đi". Họ có 1 con trai chung là Gia Bảo (còn gọi là Tít).

Dù chia tay nhưng họ luôn được ngưỡng mộ bởi cách cư xử văn minh của mình. MC Thảo Vân giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng cũ và cả vợ mới của Công Lý.

Bị bố mẹ Vân Quang Long không chấp nhận là con dâu trong nhà, Linh Lan lên tiếng Linh Lan mong mọi người đừng nói nặng lời bố mẹ Vân Quang Long: "Tôi cũng không trách gì ba mẹ, bởi ba mẹ sinh ra và dưỡng dục anh Long".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-mc-thao-van-khi-chong-cu-cong-ly-ket-hon-1-cau-noi-chung-minh-tat-ca-392302.html